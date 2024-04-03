Главного инженера рудника «Пионер» заключили под стражу до 19 мая

Правительство Амурской области
Главного инженера рудника «Пионер», где погибли 13 горняков, взяли под стражу до 19 мая, сообщили 3 апреля в прокуратуре Амурской области.
Ранее по тому же делу под стражу взяли управляющего директора рудника, а также старшего госинспектора и заместителя начальника отдела по надзору за опасными производственными объектами по Амурской области.
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Артем Кузьмин