После обрушения породы на руднике «Пионер» арестованы инспектора по надзору

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Благовещенский городской суд вынес решение о заключении под стражу старшего инспектора отдела по надзору за опасными производственными объектами по Амурской области Дальневосточного управления Ростехнадзора.
Заместитель начальника и старший инспектор отдела по надзору за опасными производственными объектами по Амурской области Дальневосточного управления Ростехнадзора были задержаны в понедельник, 1 апреля. Следователи считают, что в ходе проверок рудника «Пионер» в 2022 и 2023 годах сотрудники надзорного ведомства не выявили наличия грубых нарушений законодательства в области безопасности на промышленных объектах. В результате этого не было принято решение об административном приостановлении работы рудника.
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Александр Бойцов