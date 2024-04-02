Ответственность на лицах: после ЧП на шахте «Пионер» задержали еще трёх чиновников

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В Амурской области сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя начальника и старшего инспектора отдела по надзору за опасными производственными объектами регионального управления Ростехнадзора. Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета РФ.
Чиновникам вменяют статью 293 УК РФ (Халатность).
По версии следствия, сотрудники Ростехнадзора в 2022 и 2023 годах по результатам плановых проверок работы рудника не доложили о серьезных нарушениях законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов.
Из-за небрежного отношения и недобросовестной работы данные нарушения привлекли к опасным последствиям.
18 марта на руднике «Пионер» произошел обвал горных пород. Во время ЧП под землей находились 13 горняков, точное местоположение и судьба которых пока остаются неизвестны.
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По версии следствия, сотрудники Ростехнадзора в 2022 и 2023 годах по результатам плановых проверок работы рудника не доложили о серьезных нарушениях законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов.
18 марта на руднике «Пионер» произошел обвал горных пород. Во время ЧП под землей находились 13 горняков, точное местоположение и судьба которых пока остаются неизвестны.
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Алина Юрчак