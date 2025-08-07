В Петербурге двое пьяных мужчин напали на девушку из-за неславянской внешности

07 августа 2025, 11:58

Фото: iStock/art159

Возле Эрмитажа в Санкт Петербурге двое пьяных мужчин напали на девушку из-за ее нерусской внешности. Пострадавшей оказалась Каринэ, которой агрессоры угрожали ударить «в рожу».





Инцидент случился 27 июля, когда девушка ждала подругу у входа в музей. Каринэ положила телефон на каменный забор и фотографировала себя на таймер, как вдруг к ней подошел пьяный мужчина. Он начал оскорблять девушку, а после к нему присоединился друг.





«Когда я устала терпеть оскорбления и угрозы, что мне, «чурке», сейчас «в рожу вдарят», я сказала, что позвоню в полицию и сниму на видео», — передает слова девушки издание «Газета.Ru».

«Заводилой был мужчина в полосатом, он получал удовольствие от этого, говорил: «Давай еще тут постоим» и продолжал издеваться. Начал на камеру говорить, что я к нему подошла и предложила заняться сексом. Видимо, его влажные фантазии и расизм друга встретились вместе. Мужчины очень взрослые, женатые и с детьми», — делиться Каринэ.

https://radio1.ru/news/proisshestviya/v-metro-moskvi-kavkazets-pristaval-k-devushke-i-pokazival-neprilichnie-zhesti/

«Я начала ей рассказывать, что случилось, она сказала, что все сама прекрасно видела и слышала, и поэтому подошла. Если бы не она, я не знаю, чем могло это закончиться. Они от меня не отставали, и ей пришлось проводить меня прям внутрь центрального входа», — продолжает Каринэ.