Женщина погибла в результате ДТП в Петербурге
Седьмого августа, около 5:33, в Красносельском районе Санкт-Петербурга произошло смертельное ДТП. 35-летний водитель автомобиля каршеринга Kia Rio не справился с управлением и наехал на автобусную остановку на проспекте Ленина, напротив дома 108. В результате аварии две женщины получили тяжёлые травмы, сообщили в ГУ МВД по городу и области.
Одна из пострадавших скончалась на месте. Вторая была госпитализирована в крайне тяжёлом состоянии — врачи борются за ее жизнь.
По данным полиции, водитель скрылся с места происшествия, бросив автомобиль. Однако его задержали по горячим следам и доставили в отдел полиции для разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства аварии.
Читайте также: