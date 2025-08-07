Женщина погибла в результате ДТП в Петербурге

07 августа 2025, 09:50

В Петербурге машина наехала на остановку с людьми, погибла женщина

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Седьмого августа, около 5:33, в Красносельском районе Санкт-Петербурга произошло смертельное ДТП. 35-летний водитель автомобиля каршеринга Kia Rio не справился с управлением и наехал на автобусную остановку на проспекте Ленина, напротив дома 108. В результате аварии две женщины получили тяжёлые травмы, сообщили в ГУ МВД по городу и области.