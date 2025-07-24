Главред Baza Трифонов отказался от права не свидетельствовать против себя
Главред Telegram-канала Baza Глеб Трифонов во время допроса в Следственном комитете отказался от права не свидетельствовать против себя, хотя ему предлагали воспользоваться соответствующей статьёй Конституции. Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что при допросе следователь предложил Трифонову воспользоваться статьёй 51 Конституции РФ, то есть не свидетельствовать против себя и своих близких родственников, однако журналист отказался.
В ходе проведения следственных действий Трифонов находился в кабинете ведомства, где ему предоставили еду и воду.
Напомним, что журналисту вменяют три эпизода дачи взятки сотрудникам полиции за получение эксклюзивной информации. Решением суда он был отправлен в СИЗО на два месяца.
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