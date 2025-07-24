Главред Baza Трифонов отказался от права не свидетельствовать против себя

24 июля 2025, 21:30

Фото: iStock/Vladimir Cetinski

Главред Telegram-канала Baza Глеб Трифонов во время допроса в Следственном комитете отказался от права не свидетельствовать против себя, хотя ему предлагали воспользоваться соответствующей статьёй Конституции. Об этом пишет ТАСС.