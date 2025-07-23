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Продюсера Telegram-канала Baza Татьяну Лукьянову вслед за Трифоновым отправили в СИЗО

Продюсера Telegram-канала Baza Татьяну Лукьянову арестовали по делу о взятке
Фото: iStock/SCM Jeans

Продюсера Telegram-канала Baza Татьяну Лукьянову арестовали до 20 сентября вслед за главредом издания Глебом Трифоновым. Об этом пишет Mash.



Отмечается, что журналистку обвиняют по той же статье о даче крупной взятки в составе группы лиц.

Заседание по её делу проходило в закрытом формате. Защитник Лукьяновой отметил, что следователь по делу отказался предоставлять копии документов о возбуждении уголовного дела и постановление о привлечении в качестве обвиняемой. В связи с этим, защита журналистки узнавала все сведения из пресс-релизов.

Подруги девушки, которые пришли поддержать её в суде, покидали здание в слезах. Ни их, ни родственников, ни представителей СМИ не пустили на заседание «в связи с окончанием рабочего времени суда».

Анастасия Чинкова

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