Продюсера Telegram-канала Baza Татьяну Лукьянову вслед за Трифоновым отправили в СИЗО

23 июля 2025, 21:35

Продюсера Telegram-канала Baza Татьяну Лукьянову арестовали по делу о взятке

Фото: iStock/SCM Jeans

Продюсера Telegram-канала Baza Татьяну Лукьянову арестовали до 20 сентября вслед за главредом издания Глебом Трифоновым. Об этом пишет Mash.