Продюсера Telegram-канала Baza Татьяну Лукьянову вслед за Трифоновым отправили в СИЗО
Продюсера Telegram-канала Baza Татьяну Лукьянову арестовали до 20 сентября вслед за главредом издания Глебом Трифоновым. Об этом пишет Mash.
Отмечается, что журналистку обвиняют по той же статье о даче крупной взятки в составе группы лиц.
Заседание по её делу проходило в закрытом формате. Защитник Лукьяновой отметил, что следователь по делу отказался предоставлять копии документов о возбуждении уголовного дела и постановление о привлечении в качестве обвиняемой. В связи с этим, защита журналистки узнавала все сведения из пресс-релизов.
Подруги девушки, которые пришли поддержать её в суде, покидали здание в слезах. Ни их, ни родственников, ни представителей СМИ не пустили на заседание «в связи с окончанием рабочего времени суда».
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