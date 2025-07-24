Достижения.рф

В Рязани арестовали обвиняемого в вымогательстве журналиста

Фото: iStock/simpson33

В Рязани суд вынес приговор в отношении директора сетевого издания «Своя колокольня» Михаила Комарова, обвиняемого в вымогательстве. Об этом сообщает РИА Новости.



По версии следствия, журналист потребовал от адвоката 300 тысяч рублей за непубликацию порочащей его честь информации, в том числе в подконтрольных Telegram-каналах. Получил Комаров 100 тысяч рублей через договор на оказание информационных услуг с одним из предприятий.

Директору СМИ предъявлено обвинение по статье Уголовного кодекса РФ о вымогательстве в крупном размере. Свою вину он не признал.

Советский районный суд Рязани удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Комарова меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 21 сентября 2025 года включительно.

Постановление ещё не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение трёх суток со дня вынесения.

Читайте также:

Анастасия Чинкова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0