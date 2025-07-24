В Рязани арестовали обвиняемого в вымогательстве журналиста
В Рязани суд вынес приговор в отношении директора сетевого издания «Своя колокольня» Михаила Комарова, обвиняемого в вымогательстве. Об этом сообщает РИА Новости.
По версии следствия, журналист потребовал от адвоката 300 тысяч рублей за непубликацию порочащей его честь информации, в том числе в подконтрольных Telegram-каналах. Получил Комаров 100 тысяч рублей через договор на оказание информационных услуг с одним из предприятий.
Директору СМИ предъявлено обвинение по статье Уголовного кодекса РФ о вымогательстве в крупном размере. Свою вину он не признал.
Советский районный суд Рязани удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Комарова меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 21 сентября 2025 года включительно.
Постановление ещё не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение трёх суток со дня вынесения.
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