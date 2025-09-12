Жена блогера Портнягина попросила суд простить ей 30 млн отмытых рублей
Екатерина Портнягина, супруга блогера Дмитрия Портнягина, признала вину в легализации денег и даче взятки. Она попросила суд убрать из обвинения 31,5 миллиона рублей.
Корреспондент Life.ru передаёт эту информацию из зала суда. В суде Портнягина пояснила, что использовала эти средства на лечение ребёнка и личные нужды. Она просила суд о снисхождении и признала ошибку. Женщина также полностью признала, что дала взятку в 300 тысяч рублей чиновнику префектуры СВАО Москвы.
По данным следствия, общая сумма легализованных средств превышает 92 миллиона рублей. Портнягина сообщила, что сейчас возглавляет собственную компанию и зарабатывает 250 тысяч рублей в месяц. Её супруг помогает ей выплачивать ипотеку, внося по 1,5 миллиона рублей ежемесячно.
Суд продлил на три месяца меру пресечения для Дмитрия Портнягина в виде запрета определённых действий. 27 октября блогер должен выступить с последним словом.
