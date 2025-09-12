Жена блогера Портнягина попросила суд простить ей 30 млн отмытых рублей

12 сентября 2025, 14:36

Екатерина Портнягина признала вину в деле о легализации 92 млн рублей

Екатерина и Дмитрий Портнягины (Фото: Instagram* @portnyagin)

Екатерина Портнягина, супруга блогера Дмитрия Портнягина, признала вину в легализации денег и даче взятки. Она попросила суд убрать из обвинения 31,5 миллиона рублей.