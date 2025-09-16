Журналист Е1 Кошек советовал матери редактора URA.RU Аллаярова сменить адвоката

16 сентября 2025, 19:39

Журналист Е1 Кошек настаивал на адвокате из круга следователя по делу Аллаярова

Денис Аллаяров (Фото: РИА Новости/Ирина Семенова)

Криминальный обозреватель Е1 Евгений Кошек предложил матери арестованного главы свердловской редакции URA.RU Дениса Аллаярова сменить адвоката. Аллаярова обвиняют в даче взятки бывшему главе угрозыска Екатеринбурга.





В интервью URA.RU Наталья Аллаярова рассказала, что Кошек вышел на связь в день задержания сына, 5 июня, выразил сочувствие и попросил информировать его о новостях. В конце августа журналист повторил контакт.

«Написал, что у него есть информация о Денисе. Я попросила рассказать. «А вы знаете, что Денис сидит зря? Его руководство заставляло покупать сводки, и если он скажет об этом, его отпустят», — говорит мне», — поделилась Наталья.