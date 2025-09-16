Журналист Е1 Кошек советовал матери редактора URA.RU Аллаярова сменить адвоката
Журналист Е1 Кошек настаивал на адвокате из круга следователя по делу Аллаярова
Криминальный обозреватель Е1 Евгений Кошек предложил матери арестованного главы свердловской редакции URA.RU Дениса Аллаярова сменить адвоката. Аллаярова обвиняют в даче взятки бывшему главе угрозыска Екатеринбурга.
В интервью URA.RU Наталья Аллаярова рассказала, что Кошек вышел на связь в день задержания сына, 5 июня, выразил сочувствие и попросил информировать его о новостях. В конце августа журналист повторил контакт.
«Написал, что у него есть информация о Денисе. Я попросила рассказать. «А вы знаете, что Денис сидит зря? Его руководство заставляло покупать сводки, и если он скажет об этом, его отпустят», — говорит мне», — поделилась Наталья.Аллаярова усомнилась в сказанном. На что Кошек предложил ей номер адвоката — одногруппника следователя по делу, но она отказалась. Его настойчивость вызвала у женщины испуг, и она категорически отказалась.