Актёр из сериала «Слово пацана» отправился на СВО
Актёр из сериала «Слово пацана» Сергей Базанов, арестованный за разбой с расправой, отправился на СВО. Об этом сообщает издание МК.RU.
В 2011 году Базанов совершил расправу над предпринимателем. По этому делу также проходили ещё четыре человека. Трое из них тоже заключили контракты на участие в спецоперации.
До суда дошло только обвинение Сухроба Хайдарова, который отказался сотрудничать со следствием и получил 20 лет колонии.
Жертвами разбоя стали отец и сын, владевшие небольшой фирмой по перевозке денег. Фигуранты дела дождались, когда предприниматели вынесут крупную сумму денег из офиса, заблокировали им выезд и силой попытались отобрать челодан с наличными. После этого произошла перестрелка, в ходе которой один из бизнесменов погиб.
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