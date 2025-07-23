Актёр из сериала «Слово пацана» отправился на СВО

23 июля 2025, 16:17

Актёр из сериала «Слово пацана» Сергей Базанов после ареста отправился на СВО

Фото: iStock/Three Spots

Актёр из сериала «Слово пацана» Сергей Базанов, арестованный за разбой с расправой, отправился на СВО. Об этом сообщает издание МК.RU.