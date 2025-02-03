В Талдоме поймали серийного магазинного вора

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Безработного жителя Московской области задержали по подозрению в серии краж товаров из магазинов в Талдоме, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Заявление о краже подал представитель одного из сетевых магазинов, ущерб составила более 12 тысяч рублей», — говорится в сообщении.Расследование привело полицейских к безработному жителю города Видное Ленинского округа. Выяснилось, что он также причастен ещё к двум аналогичным кражам в Талдоме. Общая сумма ущерба превысила 22 тысячи рублей.
Против задержанного завели уголовное дело по статье «Кража» и отпустили под подписку о невыезде.
Ранее сообщалось, что в Восточном округе Москвы росгвардейцы задержали мужчину, устроившего пьяный дебош в общественной бане.
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