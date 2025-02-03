Врачи несколько часов боролись за жизнь Саркисяна, который скончался в больнице после взрыва

Фото: iStock/sudok1
Реаниматологи Боткинской больницы на протяжении нескольких часов боролись за жизнь основателя батальона «Арбат» и руководителя Федерации бокса ДНР Армена Саркисяна, который был серьезно ранен во время взрыва в столичном элитном ЖК «Алые паруса», пишет Shot.
Саркисян скончался в реанимации около двух часов назад. В Боткинскую больницу его доставили вертолетом санавиации, где врачи несколько часов боролись за его жизнь. Мужчина перенес клиническую смерть, после чего его подключили к ИВЛ. Однако пострадавший скончался, не приходя в сознание.
Сразу после взрыва местные жители оказали Саркисяну первую помощь. Люди пытались остановить кровотечение до приезда врачей. Ему было 46 лет.
Читайте также:
Глава Федерации бокса ДНР Армен Саркисян ранен при взрыве в «Алых Парусах»: чем известен, биография, связь с Украиной
Столичный СК опубликовал видео с места взрыва в ЖК «Алые паруса»
Теракт в Москве: взрыв прогремел в подъезде дома в элитном ЖК «Алые паруса», есть погибший и раненые
Сразу после взрыва местные жители оказали Саркисяну первую помощь. Люди пытались остановить кровотечение до приезда врачей. Ему было 46 лет.
«Несмотря на оказанную помощь, один из потерпевших скончался в медицинском учреждении», — говорится в Telegram-канале столичного СК.
Читайте также:
Глава Федерации бокса ДНР Армен Саркисян ранен при взрыве в «Алых Парусах»: чем известен, биография, связь с Украиной
Столичный СК опубликовал видео с места взрыва в ЖК «Алые паруса»
Теракт в Москве: взрыв прогремел в подъезде дома в элитном ЖК «Алые паруса», есть погибший и раненые
Элина Позднякова