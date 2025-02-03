Врачи несколько часов боролись за жизнь Саркисяна, который скончался в больнице после взрыва

В реанимации Боткинской больницы скончался пострадавший при взрыве в ЖК «Алые паруса» президент Федерации бокса ДНР и создатель батальона «АрБат», который принимает участие в боевых действиях в Курской области, Армен Саркисян. В сознание он так и не пришел. Сообщает Shot.