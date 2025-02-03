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Врачи несколько часов боролись за жизнь Саркисяна, который скончался в больнице после взрыва

Shot: Реаниматологи несколько часов боролись за жизнь Саркисяна
Фото: iStock/sudok1

Фото: iStock/sudok1

Реаниматологи Боткинской больницы на протяжении нескольких часов боролись за жизнь основателя батальона «Арбат» и руководителя Федерации бокса ДНР Армена Саркисяна, который был серьезно ранен во время взрыва в столичном элитном ЖК «Алые паруса», пишет Shot.
Саркисян скончался в реанимации около двух часов назад. В Боткинскую больницу его доставили вертолетом санавиации, где врачи несколько часов боролись за его жизнь. Мужчина перенес клиническую смерть, после чего его подключили к ИВЛ. Однако пострадавший скончался, не приходя в сознание.

Сразу после взрыва местные жители оказали Саркисяну первую помощь. Люди пытались остановить кровотечение до приезда врачей. Ему было 46 лет.



«Несмотря на оказанную помощь, один из потерпевших скончался в медицинском учреждении», — говорится в Telegram-канале столичного СК.

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Пострадавший при взрыве в ЖК «Алые паруса» Армен Саркисян скончался в больнице
03 февраля 2025, 13:24

Фото: iStock/trofimich

В реанимации Боткинской больницы скончался пострадавший при взрыве в ЖК «Алые паруса» президент Федерации бокса ДНР и создатель батальона «АрБат», который принимает участие в боевых действиях в Курской области, Армен Саркисян. В сознание он так и не пришел. Сообщает Shot.
«Саркисян умер в больнице. По моей информации, скончался от осколочного в сердце», — написал в Telegram-канале журналист Анатолий Шарий.
ТАСС со ссылкой на медицинские службы данную информацию подтвердил.

Взрыв прогремел утром 3 февраля в элитном ЖК «Алые Паруса» в Москве. Целью покушения был Саркисян. Он получил тяжелое ранение. Один его охранник погиб на месте, еще один ранен. Ему оказывается вся необходимая помощь.

Вертолетом санавиации Саркисян был экстренно госпитализирован в больницу, где врачи боролись за его жизнь. Он перенес клиническую смерть, после чего его подключили к ИВЛ. Однако мужчина скончался, не приходя в сознание. Официально информация не подтверждена.

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Довлатова, владеющая квартирой в ЖК «Алые паруса», прокомментировала взрыв в доме
03 февраля 2025, 13:21

Алла Довлатова (Фото: соцсети)

Радиоведущая Алла Довлатова проживает в элитном ЖК «Алые паруса», где утром 3 февраля прогремел взрыв. По ее словам, она часто в последнее время замечала «подозрительный контингент» в доме.
В доме, где прогремел взрыв, живут многие известные люди, в том числе Анна Седокова, Анна Калашникова, Дана Борисова и Алла Довлатова, которая прокомментировала инцидент журналистам.

«В последнее время часто замечаю подозрительный контингент в нашем жилом комплексе. Речь не только о мигрантах. В целом, количество криминальных происшествий у нас выросло за последние 10 лет. Кто-то в кого-то стрелял, теперь вот взрыв. СМИ пишут о покушении. Раньше жили приличные люди, а сейчас кто угодно может снять квартиру», — пожаловалась Довлатова журналистам.

Напомним, взрыв прогремел утром 3 февраля. Целью покушения стал президент Федерации бокса ДНР и создатель батальона «АрБат», который принимает участие в боевых действиях в Курской области, Армен Саркисян. Он получил серьезное ранение и, по последним данным, скончался в больнице.

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В Талдоме поймали серийного магазинного вора
03 февраля 2025, 12:30

Фото: istockphoto.com/YakobchukOlena

Безработного жителя Московской области задержали по подозрению в серии краж товаров из магазинов в Талдоме, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Заявление о краже подал представитель одного из сетевых магазинов, ущерб составила более 12 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Расследование привело полицейских к безработному жителю города Видное Ленинского округа. Выяснилось, что он также причастен ещё к двум аналогичным кражам в Талдоме. Общая сумма ущерба превысила 22 тысячи рублей.

Против задержанного завели уголовное дело по статье «Кража» и отпустили под подписку о невыезде.

Ранее сообщалось, что в Восточном округе Москвы росгвардейцы задержали мужчину, устроившего пьяный дебош в общественной бане.

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При тушении пожара в Балашихе спасли около десятка карликовых свиней
03 февраля 2025, 12:28

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники Мособлпожспаса вместе с сотрудниками федерального ведомства эвакуировали 10 человек во время тушения пожара в жилом доме. Помимо этого, они спасли из горевшей квартиры семейство минипигов, сообщили в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошел в Балашихе. О пожаре в службу экстренных вызовов 112 сообщили очевидцы. Они рассказали, что из окон первого этажа пятиэтажки идёт дым. На место были оперативно направлены работники трёх пожарно-спасательных частей Мособлпожспаса, а также сотрудники федеральной противопожарной службы.
«Прибыв на место вызова, пожарные приступили к эвакуации жильцов. С верхних этажей вывели 10 человек, в том числе двоих детей. Как только специалисты вскрыли дверь в горящую квартиру, в подъезд, спасаясь от пожара, выскочили декоративные свиньи, которых разводила хозяйка. Позже огнеборцы обнаружили ещё нескольких поросят, надышавшихся дымом, и вынесли их на улицу», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Как отметили в ведомстве, в кратчайшие сроки специалисты ликвидировали возгорание на площади 2 кв. м, не допустив дальнейшего распространения огня. В результате пожара ни люди, ни животные не пострадали.

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Глава Федерации бокса ДНР Армен Саркисян ранен при взрыве в «Алых Парусах»: чем известен, биография, связь с Украиной
03 февраля 2025, 12:07

Фото: istockphoto/grafoto

3 февраля в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве произошел взрыв. По предварительным данным, целью покушения мог стать президент Федерации бокса ДНР и основатель батальона «Арбат» Армен Саркисян. Подробности – в материале «Радио 1».

Что произошло в ЖК «Алые паруса» 3 февраля


Утром 3 февраля на Авиационной улице в жилом комплексе «Алые паруса» прогремел взрыв. По информации, один из жильцов, находясь в сопровождении охраны, вошел в подъезд, после чего раздался мощный взрыв.

По данным ряда СМИ, покушение могло быть направлено на Армена Саркисяна. Владельцы квартиры, где жил пострадавший, подтвердили, что сдавали жилье Армену Саркисяну. Первоначально сообщалось о его смерти, однако позже появились сведения о том, что он находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Эксперты и свидетели сообщают, что взрывное устройство сработало в лифтовом холле.

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Армен Саркисян: биография, чем известен


Армен Саркисян родился в Армении, но в детстве переехал в Горловку. В сентябре 2022 года он анонсировал создание Армянского батальона, который вошел в состав Дикой Дивизии Донбасса. Летом 2023 года батальон был интегрирован в систему Министерства обороны России.
В связи с произошедшим инцидентом возбуждено уголовное дело по статье, касающейся убийства и покушения на убийство двух или более человек. В случае, если в ходе расследования будет выявлен украинский след, дело может быть переквалифицировано на статью о теракте. Ранее Армен Саркисян был объявлен в розыск на Украине как один из лидеров донецкого ополчения.

ЖК «Алые паруса» в Москве


Жилой комплекс «Алые паруса», расположенный на Авиационной улице, представляет собой евродом премиум-класса. Он находится в районе Щукино, на границе Серебряного Бора и Строгинской поймы Москвы-реки. Территория комплекса огорожена и охраняется. Средняя стоимость квартир варьируется от 31 до 250 миллионов рублей.

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В Москве росгвардейцы задержали мужчину, который устроил пьяный дебош в бане
03 февраля 2025, 11:58

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В ВАО Москвы сотрудники вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по столице задержали мужчину, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, устроившего дебош в общественной бане. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что сигнал «тревога» поступил из банного комплекса на 6-й Покровской улице. Экипаж Росгвардии оперативно прибыл на место.

«Сотрудник бани рассказал, что один из гостей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ведет себя вызывающе и агрессивно реагирует на замечания персонала и других посетителей», — говорится в сообщении.

Дебоширом оказался 35-летний уроженец Республики Коми. Мужчину оперативно задержали и передали сотрудникам полиции.

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Столичный СК опубликовал видео с места взрыва в ЖК «Алые паруса»
03 февраля 2025, 11:33

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Следователи и криминалисты столичного СК продолжают работать на месте взрыва в одном из домов в элитном столичном ЖК «Алые паруса». Ведомство опубликовало кадры с места происшествия.
«В связи с инцидентом, произошедшим в подъезде жилого дома, расположенного на Авиационной улице в городе Москве, следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что сейчас следователи и криминалисты с оперативными службами изучают место происшествия. Также начались поиски организаторов и исполнителей теракта. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

По предварительным данным, при взрыве мог погибнуть или получил серьезное ранение президент Федерации бокса ДНР и создатель батальона «АрБат», который принимает участие в боевых действиях в Курской области, Армен Саркисян. Официально данная информация пока не подтверждена. Однако известно, что основной целью покушения был именно Саркисян.

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По факту хлопка в ЖК «Алые Паруса» возбуждено уголовное дело
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Взрыв в элитном ЖК «Алые Паруса» в Москве, где купили квартиры Анна Калашникова и Алла Довлатова: что известно, жертвы, видео, версии
03 февраля 2025, 11:28

Фото: iStock/Leonid Ikan

Сильный взрыв прогремел в холле жилого комплекса «Алые Паруса» на северо-западе Москвы. Известно, что в результате инцидента есть пострадавшие. Предварительно, один человек погиб. Подробности – в материале «Радио 1».

Что произошло в ЖК «Алые Паруса» в Москве


Утром 3 февраля поступила информация о взрыве в престижном жилом комплексе «Алые Паруса» на Авиационной улице. По предварительным данным, причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство или граната. Сообщается о трех пострадавших.

Согласно предварительным сведениям, взрывное устройство могло быть размещено под потолком. В момент взрыва несколько человек, среди которых была женщина, проходили через холл к выходу из комплекса. Взрыв в холле здания 77 на Авиационной улице произошел в 09:50. На место инцидента прибыл руководитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Андрей Стрижков.

Пострадавшие и погибшие при взрыве в Москве


По первоначальным данным, количество пострадавших составляло три человека. Однако телеграм-канал SHOT сообщает, что это число увеличилось до пяти.
Позднее стало известно, что в результате взрыва один человек погиб.


Видео с места взрыва в ЖК «Алые паруса»

Версии следствия


По информации SHOT, правоохранительные органы рассматривают версию о покушении в жилом комплексе «Алые Паруса»: один из звонящих в полицию сообщил о взрыве гранаты. В социальных сетях появилась информация о том, что консьерж на допросе рассказал, что взрыв произошел, когда в холл вошел жилец дома с охранниками. Он отметил, что ранее видел погибшего, в том числе по телевизору.


Покушение на главу Федерации бокса ДНР


Целью покушения в престижном жилом комплексе «Алые паруса» в Москве мог стать Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» и президент Федерации бокса ДНР. Согласно информации от SHOT, Саркисян получил ранения. Предполагается, что взрыв произошёл в тот момент, когда он проходил через холл в сопровождении охраны.


Жилой комплекс «Алые Паруса»: что известно


Жилой комплекс «Алые Паруса» — это евродом премиум-класса, расположенный в районе Щукино на границе Серебряного Бора и Строгинской поймы реки Москвы. Территория комплекса огорожена и находится под охраной. Средняя стоимость квартир варьируется от 31 до 250 миллионов рублей. Среди известных российских знаменитостей, проживающих в этом ЖК, — Екатерина Одинцова, Анна Калашникова и Алла Довлатова.

Стоит отметить, что в апреле 2021 года в фитнес-клубе этого жилого комплекса был застрелен криминальный авторитет Али Гейдаров, также известный как вор в законе Альберт Рыжий, которого СМИ называли «наследником Деда Хасана».

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По факту хлопка в ЖК «Алые Паруса» возбуждено уголовное дело
03 февраля 2025, 11:14

Фото: istockphoto/Akintevs

Уголовное дело возбуждено по факту хлопка в столичном ЖК «Алые Паруса». Об этом проинформировали в понедельник, 3 февраля, в ГСУ СК РФ по Москве.
«Следственными органами ГСУ СК РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело», — добавили в ведомстве.
На месте происшествия сейчас работают криминалисты и следователи. Кроме того, туда выехал глава ГСУ СК РФ по московскому региону Андрей Стрижов.

Перед этим стало известно, что в холле в одном из домов комплекса произошел хлопок. По предварительной информации, один человек погиб, еще четыре пострадали.

Ранее сообщалось, что установили личность погибшего при хлопке в ЖК «Алые Паруса». Подробности в нашем материале.

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