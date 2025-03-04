Главу администрации Завьяловского района Онищенко застрелили в Алтайском крае

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В Алтайском крае застрелили главу администрации Завьяловского района Николая Онищенко, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в региональном СК.
«Днем 4 марта 2025 года при выходе из кафе, расположенном в селе Завьялово, из огнестрельного оружия был убит глава администрации Завьяловского района», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Онищенко погиб на месте. По данным канала «112», чиновника застрелили из охотничьего ружья.
Отмечается, что по подозрению в убийстве по горячим следам полицейские задержали местного жителя Анатолия Фенина. Сейчас силовики устанавливают мотив и все обстоятельства происшествия. Возбуждено уголовное дело. На месте убийства работает следственная группа.
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