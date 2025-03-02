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Установлена личность открывшего стрельбу в ТЦ «Красный кит» в Мытищах

Стрельбу в ТЦ в Мытищах открыл 24-летний Данил Потехин
Фото: iStock/nixki

Фото: iStock/nixki

Установлена личность мужчины, открывшего стрельбу в торговом центре «Красный кит» в Мытищах, пишет Telegram-канал Baza.
Им оказался 24-летний Дмитрий Потехин.

Предварительно, в воскресенье днём между мужчиной и охранниками торгового центра произошла стычка. Тогда Потехин пытался пройти с большой чёрной сумкой в здание, но отказался от досмотра, поэтому его выгнали.

Спустя некоторое время Дмитрий вернулся без сумки и подрался с тремя охранниками. В ходе конфликта он открыл огонь.

Вскоре Потехина задержали правоохранители. У него обнаружили пистолет.

В результате происшествия пострадали три человека – сам стрелок и двое охранников. В этот момент все посетители ТЦ эвакуировались через аварийный выход, из них никто не пострадал.

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Стрелявший в ТЦ «Красный кит» в Мытищах задержан
02 марта 2025, 18:29

Фото: iStock/BrianAJackson

Правоохранители задержали мужчину, открывшего стрельбу в торговом центре в Мытищах. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
Напомним, что в воскресенье доставщик вступил в перепалку с охранниками ТЦ «Красный кит», которые остановили его из-за подозрительной большой сумки. Мужчину выгнали, после чего он вернулся и открыл огонь из травматического оружия. По последним данным, пострадали трое человек – сам стрелок и двое охранников.

В настоящее время полицейским удалось задержать стрелка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

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#тц
#сотрудники
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#конфликт
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Неизвестный открыл стрельбу в ТЦ «Красный кит» в Мытищах, есть раненые
02 марта 2025, 18:02

Фото: iStock/A_N

В торговом центре «Красный кит» в Мытищах произошла стрельба после конфликта посетителя и охраны. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что в результате потасовки пострадали три человека, которые получили ранения в ногу и спину. Предварительно, это сам стрелок и два охранника.

По словам очевидцев события, у одного из посетителей центра произошла перепалка с охраной объекта, а огонь открыл мужчины в форме доставщика.

Как пишет Telegram-канал Mash, охранники остановили подозрительного мужчину с чёрной коробкой, после чего вспыхнул конфликт. Уточняется, что охрана сначала прогнала посетителя, после чего он вернулся и начал стрельбу.

По предварительным данным, стрелок вёл огонь из травматического оружия и произвёл шесть выстрелов. При этом «Осторожно, новости» пишут о трёх выстрелах.

Посетителей торгового центра оперативно эвакуировали. В настоящее время ТЦ работает в штатном режиме.

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В Перми окровавленный ребёнок в пижаме бежал по улице от разъярённого отчима, пытавшегося его утопить

Женщина умерла на руках у мужа в сауне в Екатеринбурге
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#охрана
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#тц
#стрельба
#мытищи
#пистолет
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В Перми окровавленный ребёнок в пижаме бежал по улице от разъярённого отчима, пытавшегося его утопить
В Перми ребёнок пытался спастись в подъезде от агрессивного отчима
02 марта 2025, 15:08

Фото: iStock/BrianAJackson

В Перми окровавленный ребёнок в порванной пижаме бежал по улице, спасаясь от разъярённого отчима, который пытался утопить его в ванной. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Очевидцы рассказали, что супруги выпивали и между ними вспыхнул скандал. Сначала мужчина поднял руку на жену, а затем схватил девятилетнего мальчика и разбил ему нос. Ребёнок начал кричать, что ещё больше разозлило отчима, который повёл его в ванную и, со слов пострадавшего, пытался утопить.

Мальчику удалось вырваться из рук неадеквата и выбежать на улицу прямо в пижаме. Ребёнок начал звонить в квартиры соседних домов с криками о помощи. Вслед за ним в одних трусах и куртке выбежал отчим, который на всю улицу нецензурно выражался в адрес сына жены.

Вскоре на крики сбежались соседи и вызвали полицию. Кто-то из жителей на время забрал мальчика к себе домой.

В результате, правоохранители задержали агрессивного отчима, а ребёнок был госпитализирован. Органы опеки проверяют семью.

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#пермский край
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Женщина умерла на руках у мужа в сауне в Екатеринбурге
02 марта 2025, 14:54

Фото: iStock/Евгений Харитонов

Женщина умерла на руках у мужа в оздоровительном комплексе в Екатеринбурге. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Родственники 41-летней погибшей рассказали, что накануне вечером семейная пара решила устроить романтик и отправилась в оздоровительный комплекс, где сняла финскую сауну с бассейном. В какой-то момент женщина почувствовала себя плохо в парилке и решила окунуться в бассейн. Мужчина, оставшийся в бане, услышал странный звук, повернулся к жене и увидел, как она пошла ко дну.

Супруг поспешил спасти жену. Он вытащил её из воды, но из её рта и носа пошла пена, а затем началось сильное кровотечение. Мужчина пытался реанимировать её, пока ждал приезда скорой помощи, но женщина начала задыхаться, потеряла сознание и скончалась до прибытия медиков.

Родственники убеждены, что кровотечение из носа вызвано резким перепадом температур на фоне недолеченного гайморита, который она недавно перенесла.

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Машины пробиваются сквозь пламя: Приморье охватили лесные пожары
Приморский край охватили лесные пожары
02 марта 2025, 12:58

Фото: iStock/Gilitukha

В Приморском крае разгорается огненный ад. Водителям приходится пробиваться сквозь пламя по дорогам, которые окружены масштабными лесными пожарами, пишет Telegram-канал 112.
В девяти муниципалитетах региона введён режим регионального реагирования, а в Находке объявлен режим повышенной готовности.

Огонь охватил поля и леса и теперь стремительно подбирается к жилым домам.

По данным МЧС, за последние сутки зафиксировано около 10 пожаров площадью 3 454 гектара. Все возгорания ликвидированы.

Местные жители делятся видео, на которых автомобили пробираются сквозь дым и пламя огня. В пределах пяти метров уже отсутствует видимость.

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