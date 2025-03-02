Установлена личность открывшего стрельбу в ТЦ «Красный кит» в Мытищах

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Установлена личность мужчины, открывшего стрельбу в торговом центре «Красный кит» в Мытищах, пишет Telegram-канал Baza.
Им оказался 24-летний Дмитрий Потехин.
Предварительно, в воскресенье днём между мужчиной и охранниками торгового центра произошла стычка. Тогда Потехин пытался пройти с большой чёрной сумкой в здание, но отказался от досмотра, поэтому его выгнали.
Спустя некоторое время Дмитрий вернулся без сумки и подрался с тремя охранниками. В ходе конфликта он открыл огонь.
Вскоре Потехина задержали правоохранители. У него обнаружили пистолет.
В результате происшествия пострадали три человека – сам стрелок и двое охранников. В этот момент все посетители ТЦ эвакуировались через аварийный выход, из них никто не пострадал.
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Предварительно, в воскресенье днём между мужчиной и охранниками торгового центра произошла стычка. Тогда Потехин пытался пройти с большой чёрной сумкой в здание, но отказался от досмотра, поэтому его выгнали.
Спустя некоторое время Дмитрий вернулся без сумки и подрался с тремя охранниками. В ходе конфликта он открыл огонь.
Вскоре Потехина задержали правоохранители. У него обнаружили пистолет.
В результате происшествия пострадали три человека – сам стрелок и двое охранников. В этот момент все посетители ТЦ эвакуировались через аварийный выход, из них никто не пострадал.
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Анастасия Чинкова