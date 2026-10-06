Главу арт-группы «Война» Воротникова задержали в Берлине после ДТП
Лидера арт-группы «Война» Олега Воротникова задержали в Берлине. Об этом сообщается в социальных сетях объединения.
Незадолго до этого в немецкой столице полиция задержала 17-летнего Каспера Ненаглядного Сокола — сына Воротникова и Натальи Сокол, которые являются основателями «Войны». Сам Воротников оказался в полиции после ДТП.
По данным группы, активист ехал на велосипеде по территории бывшей психиатрической клиники Карла Бонхёффера, когда его сбил автомобиль. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов после аварии задержали Воротникова. Обстоятельства и основания его задержания пока неизвестны.
Арт-группа «Война» была основана в 2007 году. Она получила известность благодаря провокационным акциям на стыке современного искусства и общественно-политической критики. В 2012 году Олег Воротников, Наталья Сокол и их дети переехали в Германию.
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