Питерского скрипача задержали за распространение детского порно
Питерского скрипача-международника задержали за распространение детской порнографии. Об этом пишет Baza.
30-летний скрипач Владислав С., известный своими выступлениями на международных конкурсах и исполнением классической музыки в храме Пушкинская кирха, стал фигурантом уголовного дела. В интернете он выражал свои взгляды, которые оправдывали педофилов и критиковали общество за предвзятое отношение к ним. Также мужчина предлагал собственные идеи по «социализации» таких людей.
Следствие выявило, что Владислав распространял в интернете материалы 18+, в которых участвовали несовершеннолетние. Кроме того, злоумышленник был уверен в своей безнаказанности, утверждая, что в Санкт-Петербурге его невозможно найти. Однако в конце сентября правоохранительные органы задержали преступника по делу о распространении детской порнографии и поместили под домашний арест.
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