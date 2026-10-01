В Тверской области задержали водителя, пугавшего других людей «автоматом»

01 октября 2026, 03:40

В Тверской области полиция задержала водителя за демонстрацию «автомата» через окно

Фото: iStock/Konstantin Shashkov

В Тверской области полиция задержала водителя ВАЗ, который показывал из окна предмет, похожий на автомат, и мешал проезду других машин. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.