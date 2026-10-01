В Тверской области задержали водителя, пугавшего других людей «автоматом»
В Тверской области полиция задержала водителя ВАЗ, который показывал из окна предмет, похожий на автомат, и мешал проезду других машин. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Инцидент попал на видео, которое правоохранители обнаружили во время мониторинга соцсетей. Некий мужчина привлекал к себе внимание на Казанском проспекте в Вышнем Волочке: он через открытое окно демонстрировал предмет, внешне схожий с автоматом, и не давал другим людям спокойно проехать мимо.
В отношении проблемного гражданина возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ о хулиганстве. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Сейчас мужчину уже задержали и поместили в изолятор временного содержания, а его автомобиль отправили на специализированную стоянку. «Автомат» передали в экспертно-криминалистический центр УМВД для исследования.
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