За сутки в бывшей республике СССР задержали 80 человек за «воровские разборки»

03 октября 2026, 12:33

В Грузии за сутки взяли 80 человек за «воровские разборки»

Фото: istockphoto/bruev

В Грузии при масштабной спецоперации за сутки задержали 80 человек, которых следствие связывает с так называемым «воровским миром». Об этом сообщил директор Центрального управления уголовной полиции Давид Кикнадзе, пишет «МК».