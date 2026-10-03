За сутки в бывшей республике СССР задержали 80 человек за «воровские разборки»
В Грузии при масштабной спецоперации за сутки задержали 80 человек, которых следствие связывает с так называемым «воровским миром». Об этом сообщил директор Центрального управления уголовной полиции Давид Кикнадзе, пишет «МК».
По его словам, оперативные мероприятия прошли в Тбилиси и других регионах страны на основании полученной информации и с санкции суда. Еще 14 фигурантам обвинения предъявят непосредственно в пенитенциарных учреждениях, где они уже отбывают наказание.
Как установило следствие, задержанные поддерживали связь с находящимися за пределами Грузии «ворами в законе» и, предположительно, по их указанию участвовали в разрешении финансовых конфликтов. Для давления на граждан фигуранты, по данным полиции, угрожали им физической расправой и убийством в случае отказа выполнять предъявленные требования или нарушать установленные сроки выплат.
В ходе обысков правоохранители обнаружили и изъяли крупные суммы денег, огнестрельное оружие и наркотические вещества. В случае признания виновными фигурантам, в соответствии с законодательством Грузии, может грозить до 15 лет лишения свободы.
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