Закопал заживо: россиянин получил 19 лет колонии за убийство любовницы и ее дочки

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В Московской области суд приговорил жителя Мариуполя к 19 годам колонии строгого режима за убийство любовницы и ее дочки, совершенное в 2016 году. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на СК РФ.
Мужчина признан виновным по ст. 105 УК РФ. У него была соучастница, которая сейчас объявлена в международный розыск.
По версии следователей, в сентябре 2016 года в г. о. Дмитровский между мужчиной и его знакомой произошла ссора. Он выстрелил в женщину из травматического пистолета, после чего расправился и с ее семилетней дочерью. Перед тем как скрыться, убийца закопал тела на участке. Задержать подозреваемого удалось только в апреле 2023 в ДНР.
В подмосковной прокуратуре уточнили, что у супруги осужденного произошел конфликт с женщиной на фоне ревности. Убитая оказалось любовницей подсудимого, он выстрелил ей в голову, а супруга расправилась с ребёнком любовницы. Согласно проведенной экспертизе, когда женщину закапывали на участке, она была еще жива.
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По версии следователей, в сентябре 2016 года в г. о. Дмитровский между мужчиной и его знакомой произошла ссора. Он выстрелил в женщину из травматического пистолета, после чего расправился и с ее семилетней дочерью. Перед тем как скрыться, убийца закопал тела на участке. Задержать подозреваемого удалось только в апреле 2023 в ДНР.
В подмосковной прокуратуре уточнили, что у супруги осужденного произошел конфликт с женщиной на фоне ревности. Убитая оказалось любовницей подсудимого, он выстрелил ей в голову, а супруга расправилась с ребёнком любовницы. Согласно проведенной экспертизе, когда женщину закапывали на участке, она была еще жива.
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Диана Аванесян