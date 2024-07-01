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Закопал заживо: россиянин получил 19 лет колонии за убийство любовницы и ее дочки

В Подмосковье суд приговорил мужчину к 19 годам за убийство любовницы с дочерью
01 июля 2024, 17:52
Фото: istock/OlFedv

Фото: istock/OlFedv

В Московской области суд приговорил жителя Мариуполя к 19 годам колонии строгого режима за убийство любовницы и ее дочки, совершенное в 2016 году. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на СК РФ.
Мужчина признан виновным по ст. 105 УК РФ. У него была соучастница, которая сейчас объявлена в международный розыск.

По версии следователей, в сентябре 2016 года в г. о. Дмитровский между мужчиной и его знакомой произошла ссора. Он выстрелил в женщину из травматического пистолета, после чего расправился и с ее семилетней дочерью. Перед тем как скрыться, убийца закопал тела на участке. Задержать подозреваемого удалось только в апреле 2023 в ДНР.



В подмосковной прокуратуре уточнили, что у супруги осужденного произошел конфликт с женщиной на фоне ревности. Убитая оказалось любовницей подсудимого, он выстрелил ей в голову, а супруга расправилась с ребёнком любовницы. Согласно проведенной экспертизе, когда женщину закапывали на участке, она была еще жива.

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#убийство
Экс-топ-менеджеру Ростеха Лалетиной уменьшили срок наказания на 1,5 года
01 июля 2024, 17:43

Фото: istockphoto/Rawf8

Тюремный срок за взятки снизили на полтора года экс-топ-менеджеру корпорации «Ростех» Алле Лалетиной, сообщил ТАСС, со ссылкой на Мосгорсуд. Уточняется, что снижена и сумма штрафа.
«Московский городской суд снизил Лалетиной срок наказания с 8 лет до 6,5 года колонии общего режима. Сумма штрафа также снижена со 133 млн рублей до 900 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Уголовное дело в отношении Лалетиной переквалифицировали с получения взятки в особо крупных размерах на получение взятки лицом на государственной должности.

Согласно материалам дела, Лалетина получила взятку в период с февраля 2018 по апрель 2019 года, будучи на должности директора по правовому обеспечению «Ростеха». Суммы переводили по частям. Вину женщина не признала.

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«Разочаровалась»: студентка медколледжа в Тамбове «разнесла» его в пух и прах

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«Разочаровалась»: студентка медколледжа в Тамбове «разнесла» его в пух и прах
KP.RU: студентка медколледжа в Тамбове Петрунина раскритиковала его работу
01 июля 2024, 17:23

Фото: istockphoto/Vladimir Zapletin

Тамбовский медколледж «разнесла» в пух и прах студентка учебного заведения. Дарья Петрунина вместо поздравительной речи выступила с оглушительной критикой, сообщает Telegram-канал KP.RU.
«Я поступала в областной медицинский колледж, а закончила шарагу, разочаровалась в профессии», — сказала 19-летняя девушка.

По ее словам, не было организовано посвящение в студенты, занятия были в десять вечера. Также отмечено невнимание к обучающимся и непрофессионализм педагогов. Известно, что Петрунина не собирается работать по специальности. Реакции в социальных сетях говорят о том, что «крик души» отозвался многим.

Кое-кто не согласен с Дарьей и считает, что девушка обиделась на низкую оценку за выпускную работу.

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#скандал
#студенты
#новости
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В России чуть не задушили 15-летнего школьника, назвав его украинским шпионом
01 июля 2024, 16:10

Фото: istockphoto / mrohana

В Забайкалье девятнадцатилетний житель Читинского района напал на пятнадцатилетнего подростка, которого он обвинил в шпионаже в пользу Украины. Об этом порталу Chita.ru рассказала местная жительница.
Женщина сообщила, что молодой человек напал на подростка на улице, схватил его за горло и требовал признаться, на кого тот якобы работает. Подросток умолял отпустить его и просил связаться с его бабушкой.

«Полиция задержала агрессора. Им оказался местный житель, который и раньше беспокоил соседей. По некоторым данным, его могут отправить в медицинское учреждение специального профиля», — сообщили в издательстве.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился провести проверку этого инцидента.

Ранее стало известно, что в то же время в Волгограде женщины напали на школьников перед выпускным, применив физическую силу.

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В Кузбассе арестовали подростка по обвинению в работе на террористов
01 июля 2024, 16:02

Фото: iStock/Andrey Mikhaylov

В Кузбассе заключили под стражу подростка, который обвиняется в участии в деятельности террористической организации.
Как отметили правоохранители, молодому человеку грозит реальный срок несмотря на возраст.

«В период с мая по июнь 2024 года фигурант в целях продолжения деятельности украинского военизированного объединения «Легион Свободы России», признанного террористическим и запрещенным на территории РФ, вступил в его ряды и выполнял задания по сбору и передаче сведений о стратегически важных промышленных объектах, расположенных в регионе», — приводит «Сiбдепо» сообщение пресс-службы СУ СКР по Кемеровской области.

В отношении подростка возбуждено уголовное дело, на время следствия он будет находится под стражей.

Ранее правоохранители освободили 56-летнего итальянского бизнесмена, генерального директора крупнейшего европейского производителя технических газов SIAD Rus Стефано Гуидотти, похищенного в центре Москвы, его похитители арестованы.

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#подросток
#террористы
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Меликов: убитый в Дагестане боевик участвовал в событиях в аэропорту Махачкалы
01 июля 2024, 16:01

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Один из убитых террористов в Дагестане участвовал в событиях в аэропорту Махачкалы в октябре прошлого года. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов.
Речь идет о беспорядках, которые произошли на фоне прилета самолета из Израиля. Местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу, предположительно, для поисков израильских граждан.

Тогда аэропорт временно закрыли, сам Меликов называл ситуацию возмутительной и характеризовал ее, как грубое нарушение закона.

В начале октября прошлого года Израиль атаковали участники палестинского движения ХАМАС, проникнув в приграничные районы на юге государства. Израильская армия ответила началом операции «Железные мечи» в Газе.

Кроме того, власти Израиля устроили Газе полную блокаду, остановив поставки еды, воды, электроэнергии, топлива и медикаментов.

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#россия
#дагестан
#теракт
#новости
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Коммунальный портал: В Барнауле джип ушел под землю из-за порыва на водопроводе
В Барнауле джип провалился под землю из-за утечки на водопроводе
01 июля 2024, 16:00

Фото: istockphoto / Anton Novikov

На паркинге у автоцентра в Барнауле под землю провалился джип. Сначала из-под днища авто забил коммунальный гейзер и распугал прохожих, а после образовалась яма, поглотившая внедорожник. Обошлось без пострадавших, машина пока остается на дне.
Причиной образования провала стали гидравлические испытания, сообщают РИА-Новости. В официальном комментарии от коммунальщиков указывается, что проверка сетей на прочность привела к «повреждению с выходом воды наружу и провалом грунта».

Сейчас место провала оградили, гейзер больше не бьет. На месте работают коммунальные службы и спецтехника.


Напомним, в России выросли тарифы за коммунальные услуги. Это произошло на фоне плановой индексации, которая началась с 1 июля 2024 года. Для жителей Московской области рост тарифов не превысил 15,6%.

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Меликов: число жертв атаки террористов в Дагестане выросло до 22 человек
01 июля 2024, 15:39

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Число жертв атаки террористов 23 июня в Республике Дагестан увеличилось до 22 человек. Об этом сообщил глава региона Сергей Меликов.
В конце июня боевики напали на церкви, синагоги, а также пост ДПС, а затем скрылись. Позже преступников обнаружили и уничтожили. Пособники террористов разыскиваются.

Ранее сообщалось, что преступную группировку создал отпрыск бывшего чиновника Магомеда Омарова Осман. Он требовал от членов банды признания собственного лидерства, а также, чтобы ему давали присягу.

Бизнесмен Абдулла Аллаев называл сыновей Омарова подлыми, сравнивая их с отцом, поскольку они избивали и поджигали его заведение. После того, как Аллаев «перешел дорогу» Омарову, тот испортил предпринимателю жизнь.

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В Санкт-Петербурге мигрант на машине сбил подростка

Глава МВД Колокольцев заявил о двукратном росте числа миграционных преступлений
#россия
#дагестан
#теракт
#новости
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В Санкт-Петербурге мигрант на машине сбил подростка
01 июля 2024, 15:22

Фото: istockphoto / Motortion

В Санкт-Петербурге мигрант на автомобиле сбил 16-летнюю школьницу, которая вышла из трамвая на тротуар, сообщили в «Фонтанке».
Водитель автомобиля Skoda Rapid сбил школьницу на проспекте Добролюбова.

«ДТП произошло накануне вечером. За рулем машины находился 26-летний гражданин Узбекистана. Подростка в состоянии средней степени тяжести доставили в больницу. У нее диагностировали сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, ушибленную рану головы. Мать пострадавшей девушки отметила, что та некоторое время не сможет ходить», — отметили в издании.

В отношении мужчины было составлено два административных протокола. За последние два года этого иностранца дважды привлекали к ответственности за нарушение правил дорожного движения.

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Муж задушил жену во время массажа и утопил в ванне в Санкт-Петербурге
01 июля 2024, 15:03

Фото: istockphoto/Viktoriia Hnatiuk

Муж задушил жену во время массажа и утопил в ванне в Парголово Выборгского района Петербурга. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург». Уточняется, что мужчина сам заявил в полицию о содеянном.
Он позвонил правоохранителям в пять часов утра, стражи порядка сразу прибыли на место. Злоумышленник пояснил полицейским, что делал супруге массаж среди ночи, а потом без всяких на то причин сдавил голову руками и задушил. После этого он отнес труп благоверной в ванну, наполнив ее и положил туда тело вниз лицом и затем ушел из квартиры.

Мужчину задержали. Как выяснилось, он был пьян. Житель Северной столицы ранее уже привлекался к уголовной ответственности, но его освободили по здоровью. После задержанный лежал в психстационаре. Тело убитой изучают эксперты.

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