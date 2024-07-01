Россиянин пять лет выращивал в огороде коноплю и попался

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В огороде 45-летнего жителя Хабаровского края обнаружили 2,5 тысячи кустов конопли. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу МВД России.
По информации правоохранителей, мужчина пять лет выращивал в своем огороде коноплю. Он ухаживал за кустами, потом сушил и употреблял полученное наркотическое средство. В его доме полицейские также нашли высушенную коноплю, которую изъяли и отправили на экспертизу. В ходе разговора с оперативниками задержанный рассказал, что был уверен — о его деятельности никто никогда не узнает, потому что он держал свое увлечение в тайне и никого не пускал в огород.
Против него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 231 УК РФ. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде, все изъятые растения уничтожат после решения суда.
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