СК РФ задержал гендиректора ООО «Ленбытхим» по подозрению в мошенничестве

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Следственный комитет России сообщил о задержании генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Ленбытхим» Дениса Михайлова. Он подозревается в мошенничестве, связанном с поставкой имущества для нужд Министерства обороны. Об этом информирует РИА Новости.
«По данным следствия, при исполнении государственных контрактов Михайлов умышленно завысил цены на сырье и материалы, похитив таким образом более 20 миллионов рублей», — уточнили в ведомстве.
Речь идет о контрактах на сумму свыше 115 миллионов рублей с акционерным обществом «Военторг» на поставку товаров для Министерства обороны РФ. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств дела.
Ранее сообщалось, что следственный комитет возбудил уголовное дело против грузинского наемника ВСУ Ладо Гамсахурдии, который участвовал в убийстве жителей Курской области.
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Дарья Осипова