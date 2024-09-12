В Татарстане задержали главного врача Центра гигиены и эпидемиологии Сизову

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В Татарстане задержали главного врача Центра гигиены и эпидемиологии Елену Сизову. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Да, действительно задержана Елена Сизова, главный врач Центра гигиены и эпидемиологии Республики Татарстан», — отметил источник.
Региональные СМИ сообщают, что её подозревают в мошенничестве с государственными контрактами. Сам источник агентства детали обвинений не уточнил.
Ранее сообщалось, что государственное обвинение в ходе прений сторон запросило в качестве наказания 20 лет колонии для бывшего следователя Марата Тамбиева.
До этого сотрудники ФСБ провели обыски в Управлении собственной безопасности ГУ МВД по Санкт-Петербургу. Посещение силовиков коллег-правоохранителей закончилось задержанием подполковника полиции, одного из руководителей главка. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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