«Слово пацана» в реальности»: В Казани подрались участники двух группировок

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В массовой драке в Казани схлестнулись участники двух преступных группировок, об этом сообщает «БИЗНЕС Online» со ссылкой на источник.
По информации СМИ, участники казанских преступных группировок «Новотатарские» и «Вторые Горки» устроили массовую драку со стрельбой. Предположительно, члены «Вторых Горок» не вернули «Новотатарским» некую сумму денег, которую попросил обналичить пока ещё неизвестный заказчик.
Отмечается, что в драке участвовали несколько десятков человек. Они вылетели прямо на проезжую часть, заблокировав движение автомобилей.
В настоящий момент правоохранительные органы устанавливают личности и разыскивают участников потасовки.
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Отмечается, что в драке участвовали несколько десятков человек. Они вылетели прямо на проезжую часть, заблокировав движение автомобилей.
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Евгения Парфентьева