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«Неудачливая воровка»: Россиянка украла 800 лотерейных билетов, но не выиграла ничего

Продавщица из Торжка украла 800 лотерейных билетов, но ничего не выиграла
08 февраля 2024, 18:05
Фото: iStock/PeopleImages

Фото: iStock/PeopleImages

Продавщица из города Торжок украла 800 лотерейных билетов, но ничего не выиграла и попала под уголовное дело, об этом сообщили в полиции Тверской области.
«В Торжке продавец-консультант похитила лотерейные билеты на сумму 165 тысяч рублей», — сообщили правоохранители.

Пропажу вскрыла служба безопасности компании во время проведения инвентаризации. Выяснилось, что 19-летняя продавщица так впечатлилась мужчиной, который прямо при ней вытянул выигрышный билет, что решила испытать удачу самостоятельно.


Однако, деньги девушка решила не тратить и забрала с работы билеты просто так. В течении нескольких дней она продолжала забирать с работы билеты, пока их количество не достигло восьмисот. При этом, ни один из краденых билетов не принёс девушки прибыль.

К тому же, воровство было замечено, а информацию о продавщице передали в правоохранительные органы. Теперь ей грозит до двух лет лишения свободы.

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#кража
#лотерея
#уголовное дело
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Прокурор запросил до 8 лет колонии для Суханова, Романовского и Бигаева
Прокурор запросил 8 лет колонии директору «Осторожно, Media» Суханову
08 февраля 2024, 17:28

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Прокурор потребовал до восьми лет колонии для фигурантов дела о вымогательстве у главы «Ростеха» Сергея Чемезова, об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Напомним, коммерческого директора «Осторожно, Media» Кирилла Суханова и автора Telegram-канала «Тушите Свет» Ариана Романовского задержали в конце октября 2022 года. Второй автор «Тушите Свет» Тамерлан Бигаев был задержан в начале ноября того же года.

Журналисты обвиняются по уголовной статье «Вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере». По версии следствия, они вымогали 11 миллионов рублей у Чемезова, чтобы удалить из канала «Тушите Свет» посты, порочащие его достоинство.

Прокурор попросил приговорить Суханова к восьми годам колонии строго режима, а Романовского и Бигаева — к 7,5.

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#суд
#прокуратура
#журналисты
#вымогательство
#ростех
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«Слово пацана» в реальности»: В Казани подрались участники двух группировок
В Казани «Новотатарские» и «Вторые Горки» устроили массовую драку со стрельбой
08 февраля 2024, 16:38

Фото: iStock/globalmoments

В массовой драке в Казани схлестнулись участники двух преступных группировок, об этом сообщает «БИЗНЕС Online» со ссылкой на источник.
По информации СМИ, участники казанских преступных группировок «Новотатарские» и «Вторые Горки» устроили массовую драку со стрельбой. Предположительно, члены «Вторых Горок» не вернули «Новотатарским» некую сумму денег, которую попросил обналичить пока ещё неизвестный заказчик.

Отмечается, что в драке участвовали несколько десятков человек. Они вылетели прямо на проезжую часть, заблокировав движение автомобилей.

В настоящий момент правоохранительные органы устанавливают личности и разыскивают участников потасовки.

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#драка
#казань
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«Огненная страсть»: Ревнивый житель Татарстана облил жену бензином и пытался поджечь
СК: Россиянин пытался поджечь жену из ревности, она сбежала через окно
08 февраля 2024, 16:07

Фото: iStock/PamWalker68

В Татарстане возбудили уголовное дело на мужчину, который из ревности пытался поджечь жену, об этом сообщает Следственный комитет по региону на своём официальном сайте.
По информации ведомства, покушение произошло вечером 3 февраля в Бугульминском районе.

65-летний местный житель находился в состоянии алкогольного опьянения, когда в нём, внезапно, взыграла ревность к 62-летней супруге. Тогда он облил её бензином и поджёг спичку.

«Однако, при виде горящей спички женщина выпрыгнула в окно и убежала к соседям, которые обратились в экстренные службы», — рассказали в СК.

На пенсионера возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об аресте подозреваемого.

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#следственный комитет
#татарстан
#убийство
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СК РФ проверяет инцидент с собаками, загнавшими ребёнка на козырёк подъезда
08 февраля 2024, 15:55

Фото: iStock/Zolnierek

Следственный комитет выясняет подробности дела с собаками, загнавшими ребёнка на козырёк подъезда в городе Городце Нижегородской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Ранее в соцсетях распространилась фотография, на которой ребёнок забрался на козырёк подъезда, а внизу его караулила стая собак. Предполагается, что мальчик забрался как можно выше, чтобы спастись от бездомных псов. Он просидел там до тех пор, пока его не снял кто-то из взрослых.

В сообщении СК РФ отмечается, что началась процессуальная проверка, выясняются все причины и обстоятельства произошедшего. В ходе исследования ситуации будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц органов местного самоуправления.

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#следственный комитет
#проверка
#происшествие
#собака
#ребёнок
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После удаления зуба в частной клинике Саратова ребенок впал в кому
В Саратове шестилетний мальчик впал в кому после удаления зуба
08 февраля 2024, 15:29

Фото: istock / ViktorCap

В Саратове шестилетний мальчик впал в кому после удаления зуба в частной стоматологической клинике. Об этом сообщил региональный министр здравоохранения Олег Костин, пишет saratov24.tv.

По данным издания, ребенку удалили зуб, после чего он пожаловался на резкую боль. У ребенка также подскочила температура до 42 градусов. Сообщается, что мальчик впал в кому из-за развившегося остеомиелита.

«В реанимации в пограничном состоянии на искусственной почке. Врачи буквально не отходят, делают всё, чтобы он выжил, с Москвой консультируются», — отметил Костин.
До этого сообщалось, что в Выборге трёхлетний мальчик выпил стакан водки и впал в кому. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#мальчик
#стоматология
#кома
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«Показал и потрогал»: В Москве курьер попытался совратить девочку в подъезде
В Москве задержали курьера, пытавшегося растлить школьницу в подъезде
08 февраля 2024, 15:21

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В Москве задержали курьера, совершившего действия сексуального характера в отношении школьницы, об этом стало известно «МК».
По информации СМИ, происшествие случилось 6 февраля на улице Академика Анохина в Москве.

Жители столицы заказали доставку продуктов из супермаркета, открывать дверь курьера вышла 11-летняя девочка. Прямо в подъезде взрослый мужчина сперва продемонстрировал ребёнку свой половой орган, а затем попытался ощупать школьницу. Вернувшись домой девочка рассказала о случившемся матери.

Правоохранительный органы оперативно задержали курьера-извращенца. Им оказался 25-летний уроженец Таджикистана.

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#курьер
#москва
#педофилия
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«Пойдем в Верховный суд»: Надеждин назвал ожидаемым отказ в регистрации на выборах
Надеждин обжалует в ВС отказ в регистрации кандидатом на пост президента
08 февраля 2024, 15:06

Фото: РИА Новости / Кирилл Зыков

Выдвиженец на выборах президента России от партии «Гражданская инициатива» Борис Надеждин заявил, что обжалует в Верховном суде РФ отказ ЦИК в его регистрации.

«Элла Александровна(Памфилова), надеюсь, что справку по возражениям мы получим, как положено по конституции. И дальше, когда мы её получим, получим решение, мы, конечно, пойдем в Верховный суд», — заявил политик в ходе заседания Центризбиркома.
Напомним, ЦИК отказала Борису Надеждину в регистрации на выборы президента в 2024 году. В подписях, собранных кандидатом, обнаружили много брака, а также 11 голосов от мертвых людей. Из-за этого, количества подписей, которые не забраковала комиссия, не хватило для участия в выборах.

После этого глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова дала Надеждину ценный совет. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Напомним, президентские выборы в 2024 году пройдут с 15 по 17 марта. При этом, жители 29 регионов Российской Федерации смогут принять участие в голосовании дистанционно.

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#суд
#цик
#рф
#выборы
#кандидаты
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ВСУ обстреляли мирный город в Белгородской области, пострадали 4 человека
Под обстрелом Шебекино со стороны ВСУ пострадали четыре человека
08 февраля 2024, 15:04

Фото: iStock/Mihajlo Maricic

В результате обстрела города Шебекино пострадали четыре человека, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
8 февраля в два часа дня глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе объявлена угроза ракетной опасности. Он призвал местных жителей спрятаться в укрытия и постараться не выходить на улицу.

Как сообщает Mash, под обстрел Вооружённых сил Украины попал город Шебекино. Ранения получили четыре человека, один из которых находится в тяжёлом состоянии с травмой головы. Помимо этого, украинским огнём была повреждена машина скорой помощи.

Сообщается, что ВСУ атаковали из города Волчанск при помощи РСЗО «Ольха».

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#белгород
#всу
#обстрел
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В Иванове без отопления остались около 6 тыс. человек из-за прорыва теплотрассы
В Иванове прорыв теплотрассы оставил без отопления около 6 тыс. человек
08 февраля 2024, 13:17

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В Иванове из-за прорыва теплотрассы без отопления остались боле 6 тысяч жителей в 42 жилых домах, церковь и шесть социальных учреждений. При этом температура воздуха на улице на 17° ниже нуля. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Согласно сообщению, инцидент случился утром 8 февраля. Специалисты выяснили, трубопроводе, проложенном еще в 1999 году повреждение диаметром 50 см. В 2024 годе его планировали перекладывать. Оставшиеся без тепла жители города надеются на помощь сотрудников коммунальных служб. Уже в ближайшие дни синоптики прогнозируют похолодание до 27 градусов мороза.

Ранее также сообщалось, что сразу в двух крупнейших городах Сибири — Красноярске и Иркутске — произошли прорывы труб, из-за которых жители остались без воды, а улицы залило кипятком.

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