«Неудачливая воровка»: Россиянка украла 800 лотерейных билетов, но не выиграла ничего

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Продавщица из города Торжок украла 800 лотерейных билетов, но ничего не выиграла и попала под уголовное дело, об этом сообщили в полиции Тверской области.
«В Торжке продавец-консультант похитила лотерейные билеты на сумму 165 тысяч рублей», — сообщили правоохранители.
Пропажу вскрыла служба безопасности компании во время проведения инвентаризации. Выяснилось, что 19-летняя продавщица так впечатлилась мужчиной, который прямо при ней вытянул выигрышный билет, что решила испытать удачу самостоятельно.
К тому же, воровство было замечено, а информацию о продавщице передали в правоохранительные органы. Теперь ей грозит до двух лет лишения свободы.
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