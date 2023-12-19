Главу ГУ МЧС по Самарской области Бойко отправили в СИЗО на два месяца

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Начальника ГУ МЧС по Самарской области генерал-майора внутренней службы Олега Бойко арестовали на два месяца, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Напомним, Бойко подозревают в получении взяток в особо крупных размерах от компании «Витязь», находившейся под его покровительством.
Вместе с главой МЧС были задержаны руководителей компании Яна Гущина и Елену Тютюнник. 18 декабря все трое были этапированы в Москву.
При этом, ранее сообщалось, что в ходе обысков удалось обнаружить документы, подтверждающие денежные переводы на счёт Бойко.
19 декабря Басманный суд Москвы принял решение об отправке Бойко в следственный изолятор на два месяца.
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Задержан глава ГУ МЧС России по Самарской области генерал-майор Бойко
Вместе с главой МЧС были задержаны руководителей компании Яна Гущина и Елену Тютюнник. 18 декабря все трое были этапированы в Москву.
19 декабря Басманный суд Москвы принял решение об отправке Бойко в следственный изолятор на два месяца.
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Евгения Парфентьева