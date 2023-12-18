Задержан глава ГУ МЧС России по Самарской области генерал-майор Бойко

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В Самаре задержали главу ГУ МЧС России по Самарской области генерал-майора Олега Бойко за то, что он требовал от подчиненных делиться незаконно полученными деньгами. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Таким образом, Бойко задержали сотрудники управления экономической безопасности МВД по Самарской области, совместно с сотрудниками Следственного комитета и ФСБ. Также проводятся обыски по шести адресам. 18 декабря генерал-майора должны доставить в Москву. Свою должность он занимает с 2014 года.
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