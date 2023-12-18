Задержанный глава самарского ГУ МЧС Бойко замешан сразу в нескольких грязных делах

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Задержанный глава ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко брал кредиты на своих подчинённых, а деньги забирал себе. Об этом пишет Baza со ссылкой на собственный источник.
Согласно сообщению, Бойко часто вешал кредиты на своих сотрудников, а деньги забирал себе. Позже он помогал им получать премии, чтобы платить по счетам. Однако про некоторых сотрудников он забыл, тогда счета их начали арестовывать из-за задолженностей. На просьбы о помощи он не реагировал.
После массы жалоб над Бойко офицеры устроили суд чести. По их мнению, Бойко поступил недостойно своего звания. Тогда никакого наказания он не понес, однако данную характеристику внесли в его личное дело, чтобы он не мог претендовать на вышестоящую должность. Только вот перед получением новой должности информация из личного дела бесследно исчезла.
Кроме того, Бойко замешан в темной истории с квартирами. В Самарской области ему выдали жилье в закрытом военном городе Рощинском. Он должен был освободить его, когда получил другое жилье в Самаре от губернатора, однако этого он не сделал. Скандал также был оперативно замят.
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После массы жалоб над Бойко офицеры устроили суд чести. По их мнению, Бойко поступил недостойно своего звания. Тогда никакого наказания он не понес, однако данную характеристику внесли в его личное дело, чтобы он не мог претендовать на вышестоящую должность. Только вот перед получением новой должности информация из личного дела бесследно исчезла.
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Элина Позднякова