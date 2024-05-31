В Амурской области сошли с рельсов 29 вагонов с углем

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В Амурской области 29 вагонов с углем сошли с рельсов. Движение составов по перегону Забайкальской железной дороги приостановлено. Об инциденте сообщило Восточное межрегиональное СУ на транспорте СК России.
Известно, что после начался пожар, загорелся лесной массив. По предварительной информации, пострадавших нет.
Похожий случай произошел в апреле в Красноярском крае, когда вагон, сошедший с путей врезался в пассажирский состав. А под Ярославлем поезд протаранил автобус. Тогда сообщалось, что диспетчер был пьян и подняв шлагбаум, подал разрешительные сигналы. Машинист затормозил, однако предотвратить аварию не получилось из-за недостаточного расстояния. Тогда погибло шесть человек, водитель автобуса и машинист получили травмы.
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Никита Кротов