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В Амурской области сошли с рельсов 29 вагонов с углем

31 мая 2024, 14:12
Фото: istockphoto/Kyryl Gorlov

Фото: istockphoto/Kyryl Gorlov

В Амурской области 29 вагонов с углем сошли с рельсов. Движение составов по перегону Забайкальской железной дороги приостановлено. Об инциденте сообщило Восточное межрегиональное СУ на транспорте СК России.


Известно, что после начался пожар, загорелся лесной массив. По предварительной информации, пострадавших нет.

Похожий случай произошел в апреле в Красноярском крае, когда вагон, сошедший с путей врезался в пассажирский состав. А под Ярославлем поезд протаранил автобус. Тогда сообщалось, что диспетчер был пьян и подняв шлагбаум, подал разрешительные сигналы. Машинист затормозил, однако предотвратить аварию не получилось из-за недостаточного расстояния. Тогда погибло шесть человек, водитель автобуса и машинист получили травмы.

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#россия
#авария
#поезд
В водоёмах Подмосковья с начала года утонули пять детей
31 мая 2024, 14:24

Фото: пресс-служба детского омбудсмена МО

Пять детей стали жертвами происшествий на воде в Московской области с начала года, одного тонувшего ребёнка удалось спасти. Такие данные сообщила уполномоченный по правам детей в регионе Ксения Мишонова.
«На водоёмах области с начала года погибли уже пять детей, спасти удалось двухлетнего малыша. Я приношу свои соболезнования семьям погибших и желаю выжившему скорейшего выздоровления. А всех родителей в преддверии летних каникул прошу ещё раз напомнить детям о правилах безопасности на воде», — сказала Мишонова.
Она добавила, что из-за тёплой весны инциденты на воде в этом году стали происходить раньше, чем обычно.

Мишонова призвала родителей учить детей плавать и не отпускать их купаться без присмотра, так как утонуть может даже опытный пловец. Кроме того, детский омбудсмен напомнила, что осторожность необходима и при использовании детских бассейнов, объёмных ёмкостей для полива и пр. Дети легко могут утонуть там, поэтому малышей нельзя оставлять без присмотра даже на короткий срок.

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#ксения мишонова
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#московская область
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Запытал, изнасиловал и убил около 400 детей: История «Колумбийского «Зверя»
Отрезал пенисы и засовывал в рот: Серийный педофил Гаравито мог выйти на свободу
31 мая 2024, 14:06

Фото: iStock/tanawit sabprasan

Колумбийский серийный педофил-убийца Луис Альфредо Гаравито Кубильос, которого в народе прозвали «Зверем», замучил, изнасиловал и убил от 150 до 400 детей.
Подробнее о детстве, преступлениях и смерти самого жесткого маньяка в истории человечества расскажет редакция «Радио 1».

Детство


Луис Альфредо Гаравито Кубильос родился 25 января 1957 в колумбийской провинции Хенова. Он был старшим из семи детей и, предположительно, страдал от жесткого обращения со стороны строгого отца. На одном из судебных заседаний Луис признался, что подвергался сексуальному насилию со стороны родителя.

Преступления


По данным некоторых СМИ, Гаравито страдал антисоциальным расстройством личности. Он начал убивать детей в начале 1980-х годов.

Гаравито очень осторожно подходил к выбору жертвы. В основном это были мальчики от 6 до 13 лет. Все они происходили из бедных семей, в которых дети часто сбегают из дома. Так что иногда в полицию даже не поступало заявление об исчезновении.

Почти всегда схема преступлений Гаравито была одна и та же. Мальчиков маньяк высматривал в оживленных местах: на рынках, вокзалах, площадях. Именно там обычно крутились ребята из бедных кварталов, торгуя жвачкой, фруктами, сигаретами. Туда и приходил ранним утром Гаравито. Высмотрев потенциальную жертву, он пытался втереться к ребёнку в доверие. Покупал сладости, а некоторым мальчикам дозу наркотика.

После Луис предлагал мальчикам выполнить несложную работу, например — последить за скотом. За денежное вознаграждение дети соглашались проследовать за «добрым дядей». Когда жертва и преступник оказывались в безлюдном месте — Гаравито набрасывался на ребёнка и начинал его насиловать.

Удовлетворив свои сексуальные потребности, маньяк измывался над ребёнком. Тела мальчиков находили со следами удушения, перерезанным горлом, несколько трупов обнаружили обезглавленными. Некоторые тела были найдены с многочисленными укусами и следами анального проникновения. Иногда трупы несовершеннолетних находили с отрезанными половыми органами, засунутыми в рот.

По информации из различных источников, Гаравито изнасиловал, запытал и убил от 150 до 400 детей, большинство из которых были мальчики.

Арест и суд


Полиция начали замечать массовую пропажу детей только через пять лет после первого преступления Гаравито. Как говорилось ранее, в тех краях дети часто сами уходили из дома, поэтому маньяку долго удавалось оставаться на свободе. Чтобы замести следы он иногда притворялся бездомным, инвалидом или священником.

В конце 1997 года была обнаружена братская могила , побудившая полицию начать расследование их исчезновения. В феврале 1998 года тела двух обнаженных детей были найдены на склоне холма, лежа рядом друг с другом. В нескольких шагах был найден другой труп. У всех троих были связаны руки и перерезано горло. Орудие убийства было найдено поблизости.

Маньяк Луис Гаравито был арестован почти случайно. 22 апреля 1999 года некий бездомный, ночевавший в лесу, увидел, как какой-то мужик следит за мальчиком. Бездомный тихонько отполз в сторону и побежал в полицию. Полицейские насильника на месте преступления уже не застали. Однако уйти далеко маньяк не мог. Через пару часов полицейский патруль встретил на дороге мужчину, очень похожего на того, кого описывал свидетель.

Маньяк сознался в 172 преступлениях, его признали виновным в 138 из них. В 2000 году суд приговорил его к 40 годам лишения свободы — это максимальное наказание по колумбийским законам.

Жизнь в заключении и смерть


Серийный маньяк должен был выйти на свободу в 2039 году в возрасте 82 лет. В 2006 году местные журналисты взяли у Луиса интервью, в котором он рассказал, что после выхода на свободу якобы собирается заняться политикой и помогать детям, страдающим от жестокого обращения в семье. Кроме того, «Колумбийский зверь» сообщил, что благодаря хорошему поведению может освободиться досрочно.

​Так или иначе, планам Гаравито не суждено было сбыться. В октябре 2023 года маньяк попал в больницу, в которой вскоре скончался. Сообщалось, что он страдал от множества различных заболеваний, включая лейкемию ​и рак глаза.

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20 ножевых и подрыв гранатой: за что разведчики ВС РФ убили украинку и её связь с ВСУ
В июне суд рассмотрит дело разведчиков, подорвавших девушку гранатой
31 мая 2024, 12:55

Фото: istock/Anna Koberska

Уголовное дело старшего лейтенанта Айдына Жамидулова и рядового Алексея Дорожкина, обвиняемых в похищении и жестоком убийстве Валентины Давроновой, дошло до Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону.
Что известно о Валентине Давроновой, за что была убита разведчиками ВС РФ, шпионаж для ВСУ, что грозит виновным — в материале «Радио 1».

Кто такая Валентина Давронова

Валентина Давронова — 23-летняя девушка, жительница ЛНР. Была убита 13 января 2023 года.

Кто убил Валентину Давронову

В военном суде началось разбирательство по уголовному делу командира взвода ВДВ старшего лейтенанта Айдына Жамидулова и его подчиненного рядового Алексея Дорожкина, которые похитили и убили Валентину Давронову.

Согласно материалам дела, 28-летний Айдын Жамидулов является уроженцем Республики Казахстан. С супругой и двумя дочерьми проживал в Псковской области. В январе 2022 года подписал контракт с МО РФ и служил в звании старшего лейтенанта в должности командира парашютно-десантного взвода десантно-штурмового полка 76-й дивизии ВДВ. Помимо этого, он писал патриотические стихи, которые были популярны в интернете.

Алексей Дорожкин был мобилизован 1 января 2023 года. Рядовой, служил в должности старшего разведчика ВДВ.

Зарезали и подорвали гранатами: Разведчиков судят за похищение и убийство девушки
Зарезали и подорвали гранатами: Разведчиков судят за похищение и убийство девушки

Почему военные убили девушку

Военнослужащие распивали алкоголь в луганском кафе. Через некоторое время туда пришла Валентина Давронова, с которой Айдын Жамидулов ранее имел интимную близость. Между ним и девушкой завязался конфликт: испугавшись, что она расскажет об их связи жене, он пошёл на преступление.

Подробности убийства

Компании Айдын Жамидулов сообщил, что отвезет Давронову к ее нынешнему парню. Он посадил девушку в кузов «КамАЗа» и, когда грузовик поехал, связал ей руки скотчем. Дорожкин, который поехал с ними, по приказу Жамидулова заклеил девушке глаза.

Преступники доставили ее в пункт временной дислокации части. Чтобы у подчиненных Жамидулова не возникло вопросов, представили они ее как украинскую разведчицу, которая якобы служила в ВСУ с 2018 по 2021 год, и имеющая на теле татуировки украинской символики.

После этого Жамидулов нанес Давроновой около 20 ранений ножом, убив ее. Чтобы скрыть следы преступления, тело девушки было вывезено за пределы части и подорвано тремя гранатами Ф-1.

Связь убитой Валентины Давроновой с ВСУ

В Вооруженные силы Украины девушку зачислили 28 апреля 2018 года. В украинской армии она служила по апрель 2021 года. После небольшого перерыва, в конце июля 2021 года она опять заключила контракт и поступила на военную службу в 53-ю отдельную мехбригаду ВСУ на должность стрелка — помощника гранатометчика воинской части А0536.

В соцсетях есть фото Валентины Давроновой с деревянной табличкой. На ней указаны её фамилия, имя, отчество, год рождения, а также дата пленения — 11.03.2022.

Мать девушки заявила, что дочь в плену никогда не была и пошла служить в ВСУ не по своей воле.

Убитая разведчиками ВС России девушка служила в ВСУ и сдалась в плен
Убитая разведчиками ВС России девушка служила в ВСУ и сдалась в плен

Принуждение и шпионаж для ВСУ

В 2014 году, когда девушке было 14 — 15 лет, ее взяли в ополчение Донбасса, но затем отпустили, как несовершеннолетнюю. На следующий день населенный пункт, где проживала девушка с матерью, заняли украинские войска. От неё требовали выдать ополченцев, а когда ей исполнилось 18 лет, заставили вступить в ВСУ.

На полигоне девушка провела полгода, а потом ушла в декрет. На память о службе в украинской армии Валентину, как «истинную украинку», заставили набить татуировку трезубца на шее.

После прихода ВС РФ Валентина была задержана и отправлена в тюрьму. Её проверили на детекторе лжи с целью подтверждения отсутствия связей с ВСУ. Не выявив никаких преступлений, её отпустили.

Юрист разъяснил, какое наказание ждет виновных

Российский адвокат, правозащитник и общественный деятель, председатель московской коллегии адвокатов «Карабанов и партнеры» Карабанов Александр Львович в беседе с «Радио 1» рассказал, по какой статье привлекут виновных к уголовной ответственности, а также какой им грозит срок.

По словам юриста, в данном случае следствие учитывает все обстоятельства дела, будет определяться правильная квалификация. Он сказал, что за это преступление виновных будут судить по статье 105 УК РФ (убийство совершенное группой лиц по предварительному сговору, убийство совершенное с особой жестокостью).

«Делаю я такой вывод исходя из общедоступных материалов, которые есть в интернете. Наказание по данной статье — до 20 лет лишения свободы. Следствие может идти до года», — сказал Александр Львович.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону назначил на 5 июня первое слушание по уголовному делу в отношении двух российских военнослужащих.

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«Выбило семь зубов»: электронная сигарета взорвалась во рту подростка в Уфе
Электронная сигарета взорвалась во рту подростка в Уфе
31 мая 2024, 12:41

Фото: iStock/master1305

В Уфе электронная сигарета взорвалась во рту подростка. Об этом глава Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин написал в своём Telegram-канале.
Отмечается, что инцидент произошёл с 14-летним парнем. В результате взрыва электронной сигареты, у него выбило семь зубов, он получил рваную рану челюсти, ожог лица и шеи.

Мальчика экстренно госпитализировали в Республиканскую детскую клиническую больницу. Врачи оценивали его состояние как тяжёлое.

В отделении челюстно-лицевой хирургии ему провели несколько операций по восстановлению верхней челюсти, после чего подросток проходил длительную реабилитацию. Врачам удалось провести операции так, чтобы не осталось видимых следов взрыва, однако восстановление заняло целых три года.

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#взрыв
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#госпитализация
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СК РФ возбудил дело об оказании небезопасных услуг в «Крокус Сити Холле»
31 мая 2024, 12:15

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

По факту теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, следует из постановления суда в отношении одного из обвиняемых в совершении преступления.
Отмечается, что в производство с ранее возбуждённым уголовным делом о теракте добавлено второе, которое было открыто 25 марта.

В тексте постановления не фигурируют конкретные лица, подозреваемые или обвиняемые по делу об оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг.

Данная статья УК РФ предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок до 10 лет.

Напомним, что заявление о возбуждении дела по данной статье подал адвокат Игорь Трунов от имени 19 родственников погибших и пострадавших в теракте. Оно написано на имя председателя СК РФ Александра Бастрыкина. Заявители утверждают, что сами владельцы концертного зала допустили нарушения, связанные со строительством и противопожарной безопасностью.

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#крокус сити холл
#теракт
#уголовное дело
#ск рф
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Актер Сергей Десницкий госпитализирован в Москве
Mash: актер Сергей Десницкий госпитализирован в Москве с сердечной недостаточностью
31 мая 2024, 12:12

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

Актер Сергей Десницкий экстренно госпитализирован из собственной квартиры в столице с тяжелой анемией и сердечной недостаточностью. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Заслуженному артисту РСФСР 83 года. Уточняется, что у него поднялось давление, а также появились слабость, отеки и началась одышка.

Также известно, что его тяжелое состояние осложнено хроническими заболеваниями. Сейчас мужчина находится в реанимации.

Сергей Десницкий известен зрителю по ролям чиновников и шпионов. Особенно популярен фильм «Большая игра», где Десницкий был в роли директора ЦРУ.

До этого сообщалось о смерти актера Романа Клементьева, игравшего в сериалах «След» и «Тайны следствия». Ему могло исполниться 60 лет.

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#госпитализация
#москва
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В Петербурге арестовали оправдывающего деятельность скулшутеров мужчину
31 мая 2024, 11:53

Фото: iStock/Thomasaf

В Санкт-Петербурге силовики задержали мужчину, подозреваемого в оправдании террористической деятельности. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Отмечается, что задержанный в социальных сетях оправдывал действия колумбайнеров* (скулшутеров), а также призывал молодёжь совершать массовые убийства.

Теперь злоумышленнику грозит до пяти лет тюремного заключения.

Ранее в этот день сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали жителя Севастополя, который по заданию Украины планировал подорвать российского военного рядом с его домом. Для этого он заложил самодельное взрывное устройство в трубу около подъезда.

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*организация признана террористической и запрещена на территории России
#полиция
#задержание
#терроризм
#санкт-петербург
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Десятиклассник умер от отравления метадоном на дне рождения друга в Краснодаре
31 мая 2024, 11:27

Фото: iStock/Soumen Hazra

16-летний молодой человек умер от отравления метадоном на Дне рождения друга в Краснодаре. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что юноша отправился на праздник к другу в микрорайон Гидростроителей. На вечеринке у подростков присутствовал алкоголь и запрещённые вещества.

По данным источника, на следующий день десятикласснику резко стало плохо, он потерял сознание, ему вызвали скорую. Врачи установили, что молодой человек находится в глубокой коме, его экстренно госпитализировали.

В медучреждении ему диагностировали острое отравление метадоном. Медики боролись за его жизнь, однако спасти его не удалось.

В настоящее время правоохранительные органы проводят масштабную проверку: устанавливается вся цепочка, по которой смертельный наркотик попал к компании друзей.

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#подростки
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ВСУ ударили по Казани беспилотниками «Лютый»
MASH: ВСУ ударили по Казани дальнобойными беспилотниками «Лютый»
31 мая 2024, 10:51

Фото: istockphoto/:Irina Piskova

Боевики ВСУ ударили по Казани дальнобойными беспилотниками «Лютый». Об этом сообщил Telegram-канал Mash. Известно, что раньше такую технику пускали по Петербургу.
«Этот аппарат — реплика знаменитого турецкого БПЛА «Байрактар», – сказано в сообщении.

ВСУ регулярно обстреливают российские территории. Поскольку украинские неонацисты не могут победить на поле боя, они предпочитают бить по гражданскому населению. Более того, на кустарных студиях боевики снимают фейковые фильмы о своих победах. Кроме того, бывшие украинские военнослужащие, попадая в плен, жалуются на недостаток боеприпасов и снабжения в целом.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе по защите мирных граждан от геноцида со стороны Киева, начатую в конце февраля 2022 года.

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