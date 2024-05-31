Запытал, изнасиловал и убил около 400 детей: История «Колумбийского «Зверя»

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Колумбийский серийный педофил-убийца Луис Альфредо Гаравито Кубильос, которого в народе прозвали «Зверем», замучил, изнасиловал и убил от 150 до 400 детей.
Подробнее о детстве, преступлениях и смерти самого жесткого маньяка в истории человечества расскажет редакция «Радио 1».
Луис Альфредо Гаравито Кубильос родился 25 января 1957 в колумбийской провинции Хенова. Он был старшим из семи детей и, предположительно, страдал от жесткого обращения со стороны строгого отца. На одном из судебных заседаний Луис признался, что подвергался сексуальному насилию со стороны родителя.
По данным некоторых СМИ, Гаравито страдал антисоциальным расстройством личности. Он начал убивать детей в начале 1980-х годов.
Гаравито очень осторожно подходил к выбору жертвы. В основном это были мальчики от 6 до 13 лет. Все они происходили из бедных семей, в которых дети часто сбегают из дома. Так что иногда в полицию даже не поступало заявление об исчезновении.
Почти всегда схема преступлений Гаравито была одна и та же. Мальчиков маньяк высматривал в оживленных местах: на рынках, вокзалах, площадях. Именно там обычно крутились ребята из бедных кварталов, торгуя жвачкой, фруктами, сигаретами. Туда и приходил ранним утром Гаравито. Высмотрев потенциальную жертву, он пытался втереться к ребёнку в доверие. Покупал сладости, а некоторым мальчикам дозу наркотика.
После Луис предлагал мальчикам выполнить несложную работу, например — последить за скотом. За денежное вознаграждение дети соглашались проследовать за «добрым дядей». Когда жертва и преступник оказывались в безлюдном месте — Гаравито набрасывался на ребёнка и начинал его насиловать.
Удовлетворив свои сексуальные потребности, маньяк измывался над ребёнком. Тела мальчиков находили со следами удушения, перерезанным горлом, несколько трупов обнаружили обезглавленными. Некоторые тела были найдены с многочисленными укусами и следами анального проникновения. Иногда трупы несовершеннолетних находили с отрезанными половыми органами, засунутыми в рот.
По информации из различных источников, Гаравито изнасиловал, запытал и убил от 150 до 400 детей, большинство из которых были мальчики.
Полиция начали замечать массовую пропажу детей только через пять лет после первого преступления Гаравито. Как говорилось ранее, в тех краях дети часто сами уходили из дома, поэтому маньяку долго удавалось оставаться на свободе. Чтобы замести следы он иногда притворялся бездомным, инвалидом или священником.
В конце 1997 года была обнаружена братская могила , побудившая полицию начать расследование их исчезновения. В феврале 1998 года тела двух обнаженных детей были найдены на склоне холма, лежа рядом друг с другом. В нескольких шагах был найден другой труп. У всех троих были связаны руки и перерезано горло. Орудие убийства было найдено поблизости.
Маньяк Луис Гаравито был арестован почти случайно. 22 апреля 1999 года некий бездомный, ночевавший в лесу, увидел, как какой-то мужик следит за мальчиком. Бездомный тихонько отполз в сторону и побежал в полицию. Полицейские насильника на месте преступления уже не застали. Однако уйти далеко маньяк не мог. Через пару часов полицейский патруль встретил на дороге мужчину, очень похожего на того, кого описывал свидетель.
Маньяк сознался в 172 преступлениях, его признали виновным в 138 из них. В 2000 году суд приговорил его к 40 годам лишения свободы — это максимальное наказание по колумбийским законам.
Серийный маньяк должен был выйти на свободу в 2039 году в возрасте 82 лет. В 2006 году местные журналисты взяли у Луиса интервью, в котором он рассказал, что после выхода на свободу якобы собирается заняться политикой и помогать детям, страдающим от жестокого обращения в семье. Кроме того, «Колумбийский зверь» сообщил, что благодаря хорошему поведению может освободиться досрочно.
Так или иначе, планам Гаравито не суждено было сбыться. В октябре 2023 года маньяк попал в больницу, в которой вскоре скончался. Сообщалось, что он страдал от множества различных заболеваний, включая лейкемию и рак глаза.
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Детство
Луис Альфредо Гаравито Кубильос родился 25 января 1957 в колумбийской провинции Хенова. Он был старшим из семи детей и, предположительно, страдал от жесткого обращения со стороны строгого отца. На одном из судебных заседаний Луис признался, что подвергался сексуальному насилию со стороны родителя.
Преступления
По данным некоторых СМИ, Гаравито страдал антисоциальным расстройством личности. Он начал убивать детей в начале 1980-х годов.
Гаравито очень осторожно подходил к выбору жертвы. В основном это были мальчики от 6 до 13 лет. Все они происходили из бедных семей, в которых дети часто сбегают из дома. Так что иногда в полицию даже не поступало заявление об исчезновении.
Почти всегда схема преступлений Гаравито была одна и та же. Мальчиков маньяк высматривал в оживленных местах: на рынках, вокзалах, площадях. Именно там обычно крутились ребята из бедных кварталов, торгуя жвачкой, фруктами, сигаретами. Туда и приходил ранним утром Гаравито. Высмотрев потенциальную жертву, он пытался втереться к ребёнку в доверие. Покупал сладости, а некоторым мальчикам дозу наркотика.
После Луис предлагал мальчикам выполнить несложную работу, например — последить за скотом. За денежное вознаграждение дети соглашались проследовать за «добрым дядей». Когда жертва и преступник оказывались в безлюдном месте — Гаравито набрасывался на ребёнка и начинал его насиловать.
Удовлетворив свои сексуальные потребности, маньяк измывался над ребёнком. Тела мальчиков находили со следами удушения, перерезанным горлом, несколько трупов обнаружили обезглавленными. Некоторые тела были найдены с многочисленными укусами и следами анального проникновения. Иногда трупы несовершеннолетних находили с отрезанными половыми органами, засунутыми в рот.
По информации из различных источников, Гаравито изнасиловал, запытал и убил от 150 до 400 детей, большинство из которых были мальчики.
Арест и суд
Полиция начали замечать массовую пропажу детей только через пять лет после первого преступления Гаравито. Как говорилось ранее, в тех краях дети часто сами уходили из дома, поэтому маньяку долго удавалось оставаться на свободе. Чтобы замести следы он иногда притворялся бездомным, инвалидом или священником.
В конце 1997 года была обнаружена братская могила , побудившая полицию начать расследование их исчезновения. В феврале 1998 года тела двух обнаженных детей были найдены на склоне холма, лежа рядом друг с другом. В нескольких шагах был найден другой труп. У всех троих были связаны руки и перерезано горло. Орудие убийства было найдено поблизости.
Маньяк Луис Гаравито был арестован почти случайно. 22 апреля 1999 года некий бездомный, ночевавший в лесу, увидел, как какой-то мужик следит за мальчиком. Бездомный тихонько отполз в сторону и побежал в полицию. Полицейские насильника на месте преступления уже не застали. Однако уйти далеко маньяк не мог. Через пару часов полицейский патруль встретил на дороге мужчину, очень похожего на того, кого описывал свидетель.
Маньяк сознался в 172 преступлениях, его признали виновным в 138 из них. В 2000 году суд приговорил его к 40 годам лишения свободы — это максимальное наказание по колумбийским законам.
Жизнь в заключении и смерть
Серийный маньяк должен был выйти на свободу в 2039 году в возрасте 82 лет. В 2006 году местные журналисты взяли у Луиса интервью, в котором он рассказал, что после выхода на свободу якобы собирается заняться политикой и помогать детям, страдающим от жестокого обращения в семье. Кроме того, «Колумбийский зверь» сообщил, что благодаря хорошему поведению может освободиться досрочно.
Так или иначе, планам Гаравито не суждено было сбыться. В октябре 2023 года маньяк попал в больницу, в которой вскоре скончался. Сообщалось, что он страдал от множества различных заболеваний, включая лейкемию и рак глаза.
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Евгения Парфентьева