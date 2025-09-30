Достижения.рф

Главу кабардинского МЧС генерал-майора Михаила Надёжина задержали за взятку

Михаил Надёждин (фото: 07.mchs.gov.ru)

В Кабардино-Балкарии сотрудники экономической безопасности МВД России проводят обыски в доме главы регионального МЧС генерал-майора Михаила Надёжина. Его задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, пишет Telegram-канал Baza.



По предварительным сведениям, Надёжину вменяется получение денежных средств в размере двух миллионов рублей за содействие в решении вопросов, связанных с оформлением документов по пожарной безопасности. Следственные действия продолжаются, проверяются все обстоятельства дела.

Официальные комментарии от представителей МЧС и правоохранительных органов ожидаются.

Анастасия Чинкова

