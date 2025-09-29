В Северной Осетии задержали начальника управления Росгвардии Валерия Голоту
Утром 29 сентября в Северной Осетии прошли обыски в здании Росгвардии, в ходе которых задержали начальника управления ведомства генерал-майора полиции Валерия Голоту. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По предварительной информации, его и нескольких подчинённых подозревают во взяточничестве.
Вместе с Голотой задержали и некоторых его сотрудников. Следственные действия проводят представители Следственного комитета, которые продолжают расследование дела.
Официальных комментариев от Росгвардии и правоохранительных органов пока не поступало.
