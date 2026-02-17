Главу комитета по госзаказу подозревают в превышении полномочий в Петербурге
Председателя комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга Дениса Толстых подозревают в превышении должностных полномочий. Его задержали в аэропорту Пулково при попытке покинуть город. Об этом РИА Новости сообщили в СК РФ.
Как уточнили в ведомстве, Толстых назвали организатором предполагаемой преступной схемы. По версии следствия, в 2024 году группа сотрудников комитета разработала и реализовала механизм, который обеспечивал ряду коммерческих организаций незаконные преимущества при участии в госзакупках. Им содействовали в победе на конкурсах и заключении госконтрактов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг с нарушением установленных требований.
Ранее, 6 февраля, к уголовной ответственности привлекли начальника отдела централизованных закупок и межведомственного взаимодействия комитета Егора Леонова. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
Оперативное сопровождение дела ведут сотрудники регионального управления ФСБ. Сейчас с Толстых проводятся следственные действия, решается вопрос о мере пресечения.
