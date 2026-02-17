Главу комитета по госзаказу подозревают в превышении полномочий в Петербурге

17 февраля 2026, 11:49

Главу комитета по госзаказу задержали и подозревают в превышении полномочий

Фото: медиасток.рф

Председателя комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга Дениса Толстых подозревают в превышении должностных полномочий. Его задержали в аэропорту Пулково при попытке покинуть город. Об этом РИА Новости сообщили в СК РФ.