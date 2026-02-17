Достижения.рф

Медведь расправился с фермером и ранил его родных

В Индии медведь растерзал фермера и ранил восемь его односельчан
В Индии медведь напал на нескольких односельчан, поливавших поля. Об этом сообщает издание Devidiscourse.



Все произошло поздно вечером 10 февраля в округе Нандед штата Махараштра. Хищник вышел из леса и набросился на 55-летнего фермера Датту Балирама Джадхава. Травмы мужчины оказались несовместимы с жизнью, и он скончался на месте.

Когда на помощь пришли родственники и соседи, дикий зверь следом атаковал их. В результате пострадали восемь человек, их всех госпитализировали. Один из них находился в тяжелом состоянии, ранения остальных не представляют угрозы для жизни.

Сейчас лесной департамент ведет поиски животного. Власти призвали жителей близлежащих деревень проявить осторожность и не выходить в поля после наступления темноты.

