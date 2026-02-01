Достижения.рф

Главу майнинговой компании BitRiver Рунеца подозревают в уклонении от налогов

Baza: полиция задержала главу майнинговой компании BitRiver Игоря Рунеца
Руководителю майнинговой компании BitRiver Игорю Рунецу предъявили обвинение по трём эпизодам, связанным с сокрытием денежных средств и имущества от взыскания налогов. Об этом пишет Телеграм-канал Baza.



Следственные органы выступили с ходатайством о домашнем аресте. Рунец занимает руководящие посты в нескольких организациях, сотрудники которых стали свидетелями по делу. Однако полный состав участников преступной схемы пока не установили.

Суд согласился с доводами следствия. Предпринимателю избрали меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца.

BitRiver — крупнейшая майнинговая компания в России. Согласно данным СМИ, её выручка в 2024 году превысила 10 млрд рублей. По состоянию на конец сентября 2024 года личное состояние Игоря Рунеца оценивалось в 230 млн долларов.

Александр Огарёв

