Главу майнинговой компании BitRiver Рунеца подозревают в уклонении от налогов

01 февраля 2026, 23:37

Baza: полиция задержала главу майнинговой компании BitRiver Игоря Рунеца

Фото: iStock/Dzurag

Руководителю майнинговой компании BitRiver Игорю Рунецу предъявили обвинение по трём эпизодам, связанным с сокрытием денежных средств и имущества от взыскания налогов. Об этом пишет Телеграм-канал Baza.