Краснодарцы услышали похожие на взрыв звуки

01 февраля 2026, 21:57

МЦУ Краснодара: информация о громких звуках проверяется

Фото: istockphoto/RamonCast

Информацию о громких звуках, которые, по сообщениям в соцсетях, слышали жители нескольких районов Краснодара, сейчас проверяют. Об этом сообщили в Муниципальном центре управления (МЦУ) краевой столицы.





В Минобороны РФ заявили, что с 08:00 до 18:00 над территорией Краснодарского края уничтожили шесть украинских беспилотников самолетного типа. Данные давали некоторое время назад.





«Мы связались с Единой дежурно-диспетчерской службой: нам сообщили, что информация проверяется, в настоящее время повреждений на территории города не зафиксировано. Оперативные службы мониторят ситуацию», — говорится в телеграм-канале МЦУ.