Краснодарцы услышали похожие на взрыв звуки
МЦУ Краснодара: информация о громких звуках проверяется
Информацию о громких звуках, которые, по сообщениям в соцсетях, слышали жители нескольких районов Краснодара, сейчас проверяют. Об этом сообщили в Муниципальном центре управления (МЦУ) краевой столицы.
В Минобороны РФ заявили, что с 08:00 до 18:00 над территорией Краснодарского края уничтожили шесть украинских беспилотников самолетного типа. Данные давали некоторое время назад.
«Мы связались с Единой дежурно-диспетчерской службой: нам сообщили, что информация проверяется, в настоящее время повреждений на территории города не зафиксировано. Оперативные службы мониторят ситуацию», — говорится в телеграм-канале МЦУ.
