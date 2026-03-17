Туристы из Израиля оскорбили полицейских и сцепились с активистами
Израильские туристы вступили в конфликт с участниками пропалестинской акции в курортном городе Итакаре на северо-востоке Бразилии. Об этом сообщает Daily Mail.
По данным издания, инцидент произошел 14 марта во время демонстрации в поддержку Палестины. Трое граждан Израиля в возрасте 21–22 лет поссорились с группой активистов, после чего началась драка. На место прибыла полиция, однако туристы, как утверждается, оскорбляли правоохранителей и пытались сопротивляться задержанию. Несмотря на это, их доставили в участок, а спустя три дня отпустили.
Отмечается, что Итакаре считается популярным направлением у бывших израильских военнослужащих. Видеозаписи с протестов быстро разошлись по соцсетям из‑за эмоциональной реакции израильтян на происходящее.
В тот же день в городе состоялась еще одна акция, которая, по информации СМИ, прошла без инцидентов.
