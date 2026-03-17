Суд рассмотрит дело российского экс-губернатора о коррупции
Уголовное дело о получении взяток в особо крупном размере в отношении бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича и его подчиненного направили в суд. Об этом сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко.
По ее словам, следствие завершило расследование по эпизодам получения Юревичем двух взяток. Также есть факты незаконного приобретения и хранения оружия.
Кроме того, бывшему советнику губернатора Александру Москалюку вменяется посредничество во взяточничестве в особо крупном размере. Уточняется, что на имущество обвиняемых общей стоимостью свыше 700 миллионов рублей наложили арест.
Ранее в Кемерове работник налоговой десять лет воровал деньги из госбюджета.
