Суд рассмотрит дело российского экс-губернатора о коррупции

17 марта 2026, 20:54

Суд рассмотрит дело экс-губернатора Челябинской области Юревича о коррупции

Уголовное дело о получении взяток в особо крупном размере в отношении бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича и его подчиненного направили в суд. Об этом сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко.