Суд рассмотрит дело российского экс-губернатора о коррупции

Суд рассмотрит дело экс-губернатора Челябинской области Юревича о коррупции
Фото: istockphoto/Pattanaphong Khuankaew

Уголовное дело о получении взяток в особо крупном размере в отношении бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича и его подчиненного направили в суд. Об этом сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко.



По ее словам, следствие завершило расследование по эпизодам получения Юревичем двух взяток. Также есть факты незаконного приобретения и хранения оружия.

Кроме того, бывшему советнику губернатора Александру Москалюку вменяется посредничество во взяточничестве в особо крупном размере. Уточняется, что на имущество обвиняемых общей стоимостью свыше 700 миллионов рублей наложили арест.

Никита Кротов

