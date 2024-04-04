Главу подразделения «Лукойла» Степанова арестовали по делу о даче взятки

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Басманный суд Москвы арестовал главу подразделения «Лукойла» Алексея Степанова по делу о даче взятки чиновникам энергетической таможни. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу суда.
Отмечается, что Степанов дал взятку чиновникам Центральной энергетической таможни ФТС России.
Решением суда была избрана мера пресечения в виде ареста сроком в 1 месяц 30 дней, до 2 июня.
Руководителю предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса РФ: о даче взятки и о незаконном получении и разглашении сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.
Ранее сообщалось, что Тверской суд Москвы отказался арестовывать главу букмекерской компании Ляпустина, обвиняемого в мошенничестве в крупном размере.
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Решением суда была избрана мера пресечения в виде ареста сроком в 1 месяц 30 дней, до 2 июня.
Ранее сообщалось, что Тверской суд Москвы отказался арестовывать главу букмекерской компании Ляпустина, обвиняемого в мошенничестве в крупном размере.
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Анастасия Чинкова