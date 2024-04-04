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Главу подразделения «Лукойла» Степанова арестовали по делу о даче взятки

04 апреля 2024, 21:00
Фото: iStock/Zolnierek

Фото: iStock/Zolnierek

Басманный суд Москвы арестовал главу подразделения «Лукойла» Алексея Степанова по делу о даче взятки чиновникам энергетической таможни. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу суда.
Отмечается, что Степанов дал взятку чиновникам Центральной энергетической таможни ФТС России.

Решением суда была избрана мера пресечения в виде ареста сроком в 1 месяц 30 дней, до 2 июня.


Руководителю предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса РФ: о даче взятки и о незаконном получении и разглашении сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.

Ранее сообщалось, что Тверской суд Москвы отказался арестовывать главу букмекерской компании Ляпустина, обвиняемого в мошенничестве в крупном размере.

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#суд
#арест
#лукойл
#взятка
#уголовное дело
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В Луховицах из-за паводка остаются подтопленными 12 участков дорог
04 апреля 2024, 21:13

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники Мособлпожспаса борются с паводком в городском округе Луховицы. Как сообщили в пресс-службе ведомства, работы начались в последних числах марта, как только поднялся уровень воды в реке Оке и осложнилась обстановка на нескольких участках автодорог между населёнными пунктами.
«Работники Московской областной противопожарно-спасательной службы контролируют паводковую обстановку на 12 участках дорог в Луховицах. Мониторинг уровня воды проводится дважды в день. Данные передают в штаб Мособлпожспаса для принятия решений. По состоянию на вечер 4 апреля перелив на участке Белоомут – Гольный Бугор составляет 3,8 м. Чуть ниже уровень на участке от Белоомута до Слемских Борок – 3,5 м, от Белоомута до Ловецких Борок – 3,25 м.», – рассказал замначальника территориального управления №11 Владимир Проскуряков.
По его словам, в Слемских Борках выставлен пожарный пост, где круглосуточно дежурят спасатели. Пожарные обеспечены всем необходимым для постоянного проживания, личный состав размещён в утеплённой палатке с отопительными приборами и микроволной печью, обеспечен продуктами.

Как отметил Проскуряков, в четверг осложнилась обстановка на участке Дединово – Любичи. Пришлось выставить в Любичах пожарный пост. Там также будут нести службу в круглосуточном режиме.

Населению на подтопленных территориях помогают работники Мособлпожспаса на двух автомобилях повышенной проходимости на базе КамАЗов. Один дежурит на правом берегу Оки, другой – на левом, у села Дединово.
«На автомобиле повышенной проходимости мы ездим по маршруту Дединово – Любичи – Гольный Бугор. Перевозим людей, доставляем продукты питания и медикаменты по заказам населения. Вчера заезжали в Лисьи Норы, вода там достигла предельных для машины значений. Сегодня уровень поднялся ещё на 20 см, и автомобиль туда уже не пройдёт», – сказал главный эксперт службы оперативного обеспечения Мособлпожспаса Антон Жуков.
Другая машина ведомства курсирует от Красной поймы до Дединова по расписанию движения рейсового автобуса, следующего от паромной переправы.

Как уточнил Проскуряков, вода в Оке продолжает прибывать, но уже не так интенсивно.

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#мособлпожспас
#наводнение
#паводок
#половодье
#подтопление
#подмосковье
#московская область
#луховицы
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Суд в Москве вынес приговор двум чиновникам по делу о взятках
Басманный суд отправил под домашний арест двух чиновников ФТС по делу о взятках
04 апреля 2024, 21:10

Фото: iStock/Michał Chodyra

Басманный суд Москвы отказался арестовывать руководящих сотрудников Центральной энергетической таможни ФТС России Алексея Акимова и Сергея Петровича, обвиняемых в получении взятки, и отправил их под домашний арест. Об этом РИА Новости сообщили в суде.
Отмечается, что судом им был избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 30 дней, до 2 июня.

Они оба обвиняются в получении крупной взятки и разглашении данных, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.

Следователь ранее направил ходатайство об аресте, в котором судом ему было отказано.

Также сообщалось, что суд арестовал главу подразделения «Лукойла» Степанова, который дал взятку вышеупомянутым чиновникам.

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#суд
#арест
#чиновники
#взятка
#таможня
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В Дагестане девочка случайно выстрелила в себя из винтовки
В Дагестане девочка случайно выстрелила в себя из пневматической винтовки
04 апреля 2024, 20:08

Фото: iStock/Dmitry Belyaev

В Дагестане девочка-подросток случайно выстрелила в себя из пневматической винтовки своего отца. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
В результате выстрела девочка 2009 года рождения получила касательное ранение головы. Она была экстренно госпитализирована, врачи оказывают ей помощь.

Прокуратура организовала проверку по данному инциденту.

В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований российского законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и об оружии.

Ранее сообщалось, что в Калининградской области мальчик случайно выстрелил из пневматической винтовки в свою маму. Инцидент произошёл в музее, где ребёнок увидел оружие, из которого стреляли по фигуркам. Он хотел сфотографироваться с ним, но винтовка выстрелила. Мать доставили в больницу, её жизни ничего не угрожает.

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#дагестан
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#оружие
#девочка
#подросток
#полиция
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Адвокат объяснил подачу нового заявления в СК после теракта в «Крокусе»
Трунов: новое заявление в СК от пострадавших подали из-за отделки «Крокуса»
04 апреля 2024, 19:58

Фото: iStock/blinow61

Адвокат Игорь Трунов заявил, что новое заявление в Следственный комитет РФ от имени девятнадцати пострадавших от теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» связано с отделкой зрительного зала горючими материалами. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что авторы заявления просят проверить виновность владельцев «Крокуса» в связи с тем, что использование горючих материалов в отделке стен могло привести к стремительному распространению огня. Примечательно, что в настоящее время проводится пожарная экспертиза.

Ранее в правоохранительных органах сообщали, что стены зрительного зала в «Крокус сити холле» были отделаны горючими материалами, которые могли способствовать быстрому распространению огня после поджога террористами. Однако после Crocus Group предоставила следствию всю документацию на материалы, которые использовались при возведении «Крокус сити холла». Согласно полученным документам, материалы для строительства соответствовали всем стандартам качества.

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.

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#крокус сити холл
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#мчс
#проверка
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В Подмосковье мошенники начали вымогать деньги у близких военнослужащих
04 апреля 2024, 19:57

Фото: Istockphoto / fizkes

Жителей Подмосковья предупредили о новой схеме обмана граждан. Мошенники звонят близким военнослужащих и рассказывают вымышленные истории, вымогая деньги, сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
«Одни злоумышленники сообщают, что человек попал в плен, и необходимо немедленно собрать крупную сумму на выкуп. Другие под видом волонтёров заявляют о гибели человека и просят перевести крупную сумму для транспортировки тела на родину. Ещё один предлог выманить деньги - сообщить, что близкий человек якобы ранен, и требуется срочно оплатить лечение», – говорится в сообщении.
Тем, кто оказался в такой ситуации, в ГУРБ посоветовали сохранять спокойствие. Если есть возможность, нужно самостоятельно связаться с военнослужащим. Однако нельзя сообщать личную информацию и финансовые данные по телефону, особенно если звонок пришёл с незнакомого номера.

Тем, кто уже стал жертвой мошенников и сообщил им финансовые данные, советуют немедленно связаться со своим банком и рассказать о случившемся. После этого следует написать заявление в полицию.

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#подмосковье
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#безопасность
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Похожий на гранату предмет нашли в каршеринговой машине на западе Москвы
04 апреля 2024, 19:34

Фото: iStock/by sonmez

Предмет, похожий на гранату Ф-1, нашли в припаркованном каршеринговом автомобиле на западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.
По предварительной информации, мужчина, который арендовал машину, обнаружил гранату под козырьком и обратился в техподдержку. Сотрудники правоохранительных органов оцепили место, работают кинологи.

Уточняется, что будет проведена проверка найденного предмета.

Ранее сообщалось, что вечером 3 августа 2023 года неизвестный мужчина бросил гранату в салон «Ягуара». По информации СМИ, после попадания в салон авто гранаты произошел взрыв, в результате которого выбило стекла.

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#мужчина
#сотрудники
#граната
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В Химках устраняют подтопление в коттеджном посёлке «Маленькая Шотландия»
04 апреля 2024, 19:33

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

Коммунальные и оперативные службы ликвидируют последствия паводка в коттеджном посёлке «Маленькая Шотландия» в деревне Пикино. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа Химки.
Подтопление произошло после резкого потепления и обильного таяния снега. Воду начали откачивать промышленными помпами. Затем приняли решение дополнительно установить на территории посёлка насосную станцию. Также решено произвести тампонирование водопропускной трубы, чтобы отвести поступающий из леса поток. Привлечены дополнительные ресурсы МЧС и МБУ «Химспас».
«Мы прошли в лесополосу и обследовали трубу. Есть возможность отвести воду. Сейчас сюда движется коммунальная техника, привезут мешки с песком, чтобы отвести воду в трубу. Это позволит нам снизить уровень поступления воды и увести её в сторону», – рассказал замглавы Химок по вопросам ЖКХ Денис Юрков.
Как отметили специалисты оперативных служб, на данный момент поступление воды прекратилось. Ход работ постоянно контролирует администрация Химок.
«Два дня назад сюда доставили промышленные мотопомпы, которые сейчас откачивают воду. Вода подошла только ко входным группам, но в дома не вошла. Жителям будем оказывать содействие и помощь. В жилом комплексе в таком объёме подобное подтопление произошло впервые, раньше такого не было», – отметил начальник территориального управления Лунёвское Эдуард Машковцев.
В таунхаусах посёлка расположено более 470 квартир, к 24 из них сейчас трудно подойти из-за подтопления.

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#подмосковье
#московская область
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Из-за подтопления ограничили движение транспорта по дороге в Сергиевом Посаде
04 апреля 2024, 18:53

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Сергиевом Посаде временно ограничили движение транспорта по дороге «Зимняк – Калошино – Федорцово». Причина – повышение уровня воды в реке Дубне и подтопление участка, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Объезд возможен через деревни Мергусово и Запольское. О снятии ограничений сообщим дополнительно. Будьте внимательны и учитывайте информацию при планировании поездок», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба Минтранса МО

Ранее сообщалось, что в городском округе Истра из-за паводка разрушилась часть моста у деревни Троица. Мост временно перекрыли для движения транспорта. В Воскресенском городском округе из-за разлива реки Москвы временно закрыли для движения автомобилей мост у железнодорожной станции Виноградово. По той же причине ограничили проезд транспорта по Митяевскому мосту в Коломне. Помимо этого, автомобильное движение ограничено по мосту в Озёрах.

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#половодье
#паводок
#мост
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#подмосковье
#московская область
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Появилось видео задержания троих пособников теракта в «Крокус Сити Холле»
ФСБ опубликовала видео задержания подозреваемых по делу о теракте в «Крокусе»
04 апреля 2024, 18:30

Фото: iStock/Andrii Zorii

ФСБ опубликовало видео задержания подозреваемых по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Видео в своем Telegram-канале публикует РИА Новости.


Кадры демонстрируют, как силовики выбегают из машины и кладут на землю мужчину, который шел по частному сектору. Другого преступника задержали уже вечером среди многоэтажных зданий.

Сотрудники оперативных служб спросили злоумышленников, осознают ли они, за что их задержали. Оба ответили, что виновны в совершении теракта в «Крокусе».

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали в Москве, Екатеринбурге и Омске троих пособников теракта в «Крокус сити холле». По данным РИА Новости, двое новых фигурантов дела о теракте в подмосковном концертном зале переводили деньги на покупку оружия и транспорта, которые использовались преступниками.

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