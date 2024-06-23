Главу района Дагестана допрашивают по подозрению участия его сыновей в теракте

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Глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров находится на допросе по подозрению в причастности своих сыновей к терактам, пишет РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.
«Омаров задержан и проходит допрос. Предварительно известно, что его сыновья участвовали в терактах», — сказал собеседник агентства.Источник в руководстве республики дал понять, что Омаров будет уволен с должности.
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