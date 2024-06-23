Шесть полицейских погибли в результате атак в Дагестане

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В результате нападений погибли шесть полицейских, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД Дагестана.
Пресс-секретарь МВД республики Гаяна Гариева добавила, что еще 12 силовиков получили ранения.
Ранее сообщалось, что предварительные данные указывали на 16 пострадавших в стрельбе в Дербенте и Махачкале. По состоянию на 20:15, столкновения в Махачкале продолжались, и на улице Орджоникидзе был подожжен патрульный автомобиль ППС. МВД призвало жителей города оставаться дома и не выходить на улицу без крайней необходимости.
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