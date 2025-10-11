Главу района на Кубани уличили в коррупции и присвоении более 100 земельных участков
На Кубани задержали главу Крымского района Леся по делу о коррупции и присвоении
Главу Крымского района Краснодарского края Сергея Леся задержали по подозрению в коррупции и присвоении более 100 земельных участков на два миллиарда рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным следствия, 109 государственных участков были оформлены на самого Леся, его родственников и знакомых. На этих землях построили торговые и офисные центры, кафе и рестораны, которые сейчас сдаются в аренду.
За несколько недель до задержания правоохранительные органы уже проводили обыски в доме у самого чиновника и у его сына. Следственные действия продолжаются.
