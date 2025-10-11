Главу района на Кубани уличили в коррупции и присвоении более 100 земельных участков

11 октября 2025, 17:15

На Кубани задержали главу Крымского района Леся по делу о коррупции и присвоении

Фото: iStock/vladans

Главу Крымского района Краснодарского края Сергея Леся задержали по подозрению в коррупции и присвоении более 100 земельных участков на два миллиарда рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.