Бастрыкин приказал возбудить дело по факту нападения ВСУ на Курскую область

Фото: сайт СК РФ
Глава Следкома Александр Бастрыкин приказал открыть уголовное дело в связи с нападением боевиков ВСУ на Курскую область. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Там подчеркнули, что противник обстреливал гражданскую инфраструктуру. Кроме того, атака унесла жизни мирных граждан.
«Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и круг лиц, причастных к совершению преступлений», — сказано в публикации в Telegram-канале.
Ранее командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявлял, что ситуацию на границе рядом с Курской областью нельзя назвать критической. Генерал-майор подчеркивал, что ВС РФ дают украинским радикалам жесткий отпор. Противник попытался прорвать оборону утром, 6 августа.
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Никита Кротов