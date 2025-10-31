Пытавшегося провезти 2 браслета Cartier за 2,4 млн руб в носках задержала ФТС в Домодедово
В аэропорту Домодедово при выборочном досмотре у пассажира, прибывшего рейсом из Кувейта, обнаружили два браслета Cartier общей стоимостью 2,4 млн рублей.
Как пишет телеграм-канал «Осторожно, Москва», украшения завернули в носки и спрятали в кроссовках в багаже. Мужчина пояснил, что браслеты ему передала девушка, и что он не был уверен ни в их подлинности, ни в стоимости.
Экспертиза установила, что изделия выполнили из золотых сплавов 750 пробы с бриллиантовыми вставками. Драгоценности изъяли.
По данным ФТС, в отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров) — санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы или штраф до одного миллиона рублей.
