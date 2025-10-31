Пытавшегося провезти 2 браслета Cartier за 2,4 млн руб в носках задержала ФТС в Домодедово

31 октября 2025, 12:12

В Домодедово таможенники задержали пассажира с двумя браслетами Cartier в носках

Фото: istockphoto/Berkut_34

В аэропорту Домодедово при выборочном досмотре у пассажира, прибывшего рейсом из Кувейта, обнаружили два браслета Cartier общей стоимостью 2,4 млн рублей.