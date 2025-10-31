Российский блогер получил срок за взрыв в жилом доме

31 октября 2025, 12:14

Блогер из Нижнего Новгорода получил 7 лет колонии за взрыв в жилом доме

Фото: iStock/Alexander Semenov

Жителя Нижнего Новгорода приговорили к семи годам колонии общего режима за взрыв в многоквартирном доме. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.