Российский блогер получил срок за взрыв в жилом доме
Жителя Нижнего Новгорода приговорили к семи годам колонии общего режима за взрыв в многоквартирном доме. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.
По версии следствия, мужчина приобрел и незаконно хранил в своей квартире взрывное устройство, которое в марте прошлого года сдетонировало из-за неосторожного обращения. Взрыв повредил несколько квартир, два подъезда признали аварийными, а общий ущерб превысил 341 миллион рублей. При обыске правоохранители также обнаружили огнестрельное оружие, боеприпасы и другие взрывные устройства.
По данным KP.RU, осужденным является блогер Михаил Помелов. Он утверждает, что взрыв произошел не по его вине, а из-за газа.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде из-за взрыва газа в пятиэтажном доме пострадал один человек.
