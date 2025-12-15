Россиянка переломала кости возлюбленному за вопросы об ухажерах в первый день совместной жизни

15 декабря 2025, 18:23

Жительница Курской области сломала ребра сожителю за вопросы об ухажерах

Фото: iStock/kieferpix

56-летняя жительница Курской области жестоко избила своего возлюбленного в первый же день их совместной жизни. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.