Россиянка переломала кости возлюбленному за вопросы об ухажерах в первый день совместной жизни
56-летняя жительница Курской области жестоко избила своего возлюбленного в первый же день их совместной жизни. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
Ссора вспыхнула из-за того, что мужчина постоянно припоминал женщине всех ее ухажеров, несмотря на ее неоднократные просьбы «прекратить разговоры на эту тему». Однако его не остановил даже приход гостей.
Вечером терпение лопнуло, и женщина набросилась на сожителя с кулаками. Сначала она ударом в лицо скинула его со стула, а затем начала пинать. Мужчина получил закрытый перелом костей и ребер.
Примечательно, что пара помирилась после того, как курянка извинилась и возместила причиненный вред. Суд, приняв это во внимание, прекратил уголовное дело.
