Россиянин надругался над маленькой девочкой в лифте
В Пензе задержали 20-летнего местного жителя, который надругался над маленькой девочкой. Об этом сообщил областной следком в своем телеграм-канале.
По версии следствия, все произошло 13 декабря в лифте одного из домов одноименного района. В тот день молодой человек, не применяя насилие, совершил в отношении малолетней действия сексуального характера.
Вскоре личность подозреваемого установили. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 132 УК. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
