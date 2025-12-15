Россиянин надругался над маленькой девочкой в лифте

15 декабря 2025, 18:41

В Пензе задержали парня, который надругался над девочкой в лифте

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

В Пензе задержали 20-летнего местного жителя, который надругался над маленькой девочкой. Об этом сообщил областной следком в своем телеграм-канале.