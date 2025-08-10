Красноярский СК закрыл дело о смерти младенца, отравившегося дихлофосом
Следственный комитет прекратил расследование уголовного дела о гибели младенца в посёлке Красная Сопка Красноярского края, где ранее четверо детей отравились инсектицидом. По данным ведомства, смерть ребенка не носила насильственный характер.
Изначально дело было возбуждено по статье Уголовного кодекса о причинении смерти по неосторожности. Однако после проведения судебно-медицинской экспертизы и проверки всех обстоятельств следствие пришло к выводу, что оснований для дальнейшего расследования нет.
Трагедия произошла в многодетной семье: четверо детей отравились дихлофосом, применённым в бытовых условиях. Сначала скончался младенец, затем в больнице умерла 11-летняя девочка, а ночью – ещё один ребёнок 12 лет.
Расследование по остальным эпизодам, связанным с гибелью двух старших детей, продолжается.
