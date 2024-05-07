Главврач Орехово-Зуевской больницы попался на крупной взятке

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Главный врач Орехово-Зуевской областной больницы и по совместительству член местного Совета депутатов пойдёт под суд за получение взятки в размере полутора миллионов рублей, сообщает пресс-служба подмосковного Следкома.
«Расследование по делу длилось около года. Следствие установило, что главный врач решил получить «откат» в 25% от общей суммы госконтракта на ремонт больницы. Для реализации этого умысла он обратился к знакомому предпринимателю, и они договорились о будущей афере. Однако предприниматель решил пресечь преступную деятельность врача и обратился в ФСБ», — говорится в сообщении.Далее предприниматель в рамках оперативного эксперимента передал главврачу муляж денег, имитирующий взятку в 1,5 млн рублей за получение госконтракта и дальнейшее подписание всех бумаг по ремонту. Руководитель больницы был задержан непосредственно после получения денег.
В ходе следствия задержанный полностью признал свою вину и дал развёрнутые показания. В настоящее время дело передано в суд.
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