«Голышом в автомобиле»: ​Развратившая ​школьника учительница договорилась со следствием и спаслась от тюрьмы

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45-летняя учительница из штата Небраска (США) Эрин Уорд получила условный срок за сексуальную связь с 17-летним учеником. Как сообщает The Latin Times, совратительницу застукали на заднем сидении машины, когда та «развлекалась» с подростком.
Инцидент произошел в апреле 2024 года. Полиция обнаружила женщину голой на заднем сиденье автомобиля ее мужа, который та использовала для тайных встреч и секса со школьником. Ученик, пытаясь скрыться от служителей порядка, сел за руль, но спровоцировал ДТП.
Парочку поймали «на горячем» в три часа ночи. Парень (полностью голый) выскочил с заднего сидения, спешно завел машину и, не включая фар, рванул вперед. В результате авто врезалось в забор. Перепуганный подросток выбежал на улицу и какое-то время скрывался от полиции. Через час после ДТП его нашли неподалеку в трусах и футболке.
Уорд задержали в момент, когда она одевалась. Учительница отнеслась к задержанию намного спокойнее.
Позже женщина призналась в неоднократных сексуальных контактах с несовершеннолетним. Изначально ей грозило обвинение в изнасиловании первой степени, но в ноябре она заключила сделку со следствием, признав вину по смягченной статье. 29 января суд приговорил ее к трем годам условно, избежав реального срока и штрафа в $10 тысяч.
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Парочку поймали «на горячем» в три часа ночи. Парень (полностью голый) выскочил с заднего сидения, спешно завел машину и, не включая фар, рванул вперед. В результате авто врезалось в забор. Перепуганный подросток выбежал на улицу и какое-то время скрывался от полиции. Через час после ДТП его нашли неподалеку в трусах и футболке.
Уорд задержали в момент, когда она одевалась. Учительница отнеслась к задержанию намного спокойнее.
Позже женщина призналась в неоднократных сексуальных контактах с несовершеннолетним. Изначально ей грозило обвинение в изнасиловании первой степени, но в ноябре она заключила сделку со следствием, признав вину по смягченной статье. 29 января суд приговорил ее к трем годам условно, избежав реального срока и штрафа в $10 тысяч.
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Мария Моисеева